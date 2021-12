Calciomercato Roma, innesto in corsia | “Scippo” in Serie A: 20 milioni

Calciomercato Roma, un nuovo rinforzo potrebbe arrivare sulle corsie laterali: l’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna è clamorosa.

Nel mercato di gennaio la Roma si muoverà alla ricerca di almeno due tasselli con cui rimpolpare la rosa. Oltre all’innesto di un nuovo centrocampista, infatti, Pinto sta vagliando anche la situazione legata ad un terzino, in grado all’occorrenza di poter giocare su entrambe le fasce. Il preferito sarebbe Diogo Dalot, ma i contatti con lo United avrebbero fatto registrare una brusca frenata, dopo il ribaltone in panchina in casa Red Devils.

Con il recupero di Spinazzola, in realtà, la corsia mancina non avrebbe nulla da invidiare a quella delle altre competitors; tuttavia, come ammesso dallo stesso Mou nel corso delle interviste post Spezia, una data certa per il rientro del funambolico terzino azzurro non c’è ancora. Spostandoci sull’altro versante, alla luce della situazione venutasi a creare con Reynolds, è Karsdorp a dover fare il bello e il cattivo tempo: ecco perché non è affatto da escludere che uno dei prossimi acquisti della Roma sia quel terzino destro che farebbe rifiatare all’occorrenza l’olandese. In questo senso, trapelano interessanti novità dalla Spagna.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: assalto ad Odriozola!

Secondo quanto evidenziato da “El Nacional“, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Alvaro Odriozola, terzino destro classe ’95 attualmente in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano, avendo collezionato già 13 presenze per un totale di 879 minuti. Le sue prestazioni non stanno deludendo le aspettative, con i gigliati che puntano a trovare un accordo con i Blancos per il suo riscatto: tuttavia, stando alla sopra citata fonte, la Roma potrebbe lusingare le “Merengues” mettendo sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Al momento si tratta solo di un’idea, ma vi daremo maggiori ragguagli nel corso delle prossime settimane se vi dovessero essere ulteriori ragguagli.