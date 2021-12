Calciomercato Roma, affarone con la Juventus: addio immediato

Calciomercato Roma, super occasione dalla Juventus: Allegri lo ha fatto fuori, e potrebbe arrivare già a gennaio.

Gennaio, si sa, è il mese “di riparazione” per antonomasia, in cui tanti club cercheranno di piazzare quei colpi a lungo tempo invocati dai propri allenatori. Tuttavia, la situazione economica contingente impone scelte parsimoniose: beninteso, nessun club di Serie A potrà rendersi protagonista di clamorosi investimenti, ma si proverà a sfruttare le classiche occasioni propizie.

In quest’ottica, le manovre della Roma potrebbero intrecciarsi inestricabilmente con quelle della Juventus, e non solo perché i bianconeri hanno da tempo messo gli occhi su quello che fino a poco tempo fa era il primo nome sulla lista di Tiago Pinto (Zakaria). Cherubini, infatti, sarà costretto a piazzare almeno due tra Ramsey, Rabiot ed Arthur, con l’ex regista del Barcellona, sbarcato all’ombra della Mole nell’ambito dello scambio che ha portato Pjanic a fare il percorso inverso, che potrebbe rivelarsi un ghiotto affare per la Roma, alla ricerca di un innesto in mediana.

Come riferito da Nicolò Schira, la Juventus sarebbe disposta a privarsi del brasiliano già a gennaio, con la formula del prestito, per non registrare una minusvalenza a bilancio, sbarazzandosi momentaneamente di parte dell’ingaggio da 6,5 milioni che il centrocampista percepisce a Torino. Arthur sarebbe stato proposto già a diverse squadre, tra cui l’Arsenal, il Siviglia e la Roma: chiaramente nel caso in cui uno di questi club volesse affondare il colpo, dovrebbe trovare l’accordo con il calciatore che però, stando a quanto riferito dal suo agente Federico Pastorello, sarebbe piuttosto recalcitrante a continuare la sua esperienza in bianconero, visto che Max Allegri non lo considera funzionale al proprio gioco, e di fatto lo ha messo alla porta.

#Arrhur Melo will leave #Juventus on loan in January. He has been offered to #Sevilla, #ASRoma and #Arsenal, which reflecting on this possible move but his salary is very high (€6M/year + bonuses). To be clear: the brazilian midfielder is out of #Allegri‘s plans. #transfers #AFC https://t.co/QF3wdvyGXI

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2021