Calciomercato Roma, Pinto gelato | Dietrofront in diretta: “Ho sbagliato”

Calciomercato Roma, la rivelazione in diretta che cambia inevitabilmente le strategie in casa giallorossa: “Ho sbagliato”.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Atalanta-Roma, snodo cruciale della stagione dei giallorossi, appuntamento al quale Abraham e compagni si presentano dopo aver regolato lo Spezia con un secco 2-0, con qualche patema di troppo nel finale. E proprio sulla sofferenza degli ultimi minuti Mourinho è tornato nelle dichiarazioni post partita, facendo capire come la rosa debba essere puntellata con innesti mirati, soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Gennaio è alle porte, e sicuramente lo Special One troverà qualcosa sotto l’albero. Varie sono le piste opzionate da Tiago Pinto: dopo la frenata registrata per Zakaria, per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale, e aperto il dialogo per un eventuale blitz per Tolisso, il general manager parallelamente a fari spenti monitora anche la situazione legata a Marc Roca, spagnolo classe ’96 in forza al Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, Nagelsmann “chiude” la porta per Roca: “Ho sbagliato”

Come vi abbiamo rivelato, il profilo dell’ex regista mancino dell’Espanyol, legato ai bavaresi da un contratto in scadenza nel 2025, intriga non poco i giallorossi, anche perché al ragazzo fino a poco tempo fa erano riservati pochi scampoli di partita, e la valutazione del suo cartellino relativamente contenuta, dell’ordine degli 8-10 milioni di euro. Tuttavia, complice l’emergenza in mediana che sta dilaniando i Campioni di Germania uscenti, il tecnico Nagelsmann nelle ultime uscite ha ritagliato a Roca maggiore minutaggio, traendone enorme beneficio. Intervistato dopo la larga vittoria ottenuta sul campo dello Stoccarda, l’ex tecnico del Lipsia si è espresso così nelle dichiarazioni post partita: “Amo i calciatori che smentiscono gli allenatori: ho sbagliato a far giocare poco Roca“. Annuncio che avrà riflessi anche sul mercato? Staremo a vedere.