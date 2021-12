Roma, UFFICIALE | Nuovo regalo per i tifosi giallorossi

La Roma riserva un regalo speciale ai propri tifosi. E’ ufficiale la nuova decisione della società, che fa esplodere la gioia dei supporters giallorossi.

I giallorossi sono pronti a chiudere il girone d’andata in campionato. Due partite fondamentali attendono i ragazzi di Josè Mourinho, obbligati a non sbagliare. Le sfide contro Atalanta e Samp, ultime due gare del girone, saranno fondamentali nel primo bilancio stagionale. In attesa del nuovo anno la società giallorossa riserva un regalo speciale per i tifosi più affezionati.

La Roma riserva un gradito regalo ai propri tifosi. Se nella prima metà di stagione, che si andrà a chiudere con le prossime due gare, i risultati sono stati altalenanti c’è un aspetto costantemente positivo dall’arrivo di Mourinho. L’entusiasmo dei tifosi non è mai scemato, come da tradizione del resto. I numeri dell’Olimpico parlano chiaro, c’è grandissima voglia di stare vicino a questa Roma, al di là dei risultati. Per mutuare uno striscione che chiudeva una stagione di oltre 10 anni: “Chi tifa Roma non perde mai”. La società giallorossa ha comunicato ufficialmente un nuovo regalo per i propri tifosi, succederà ad inizio 2022.

Ufficiale, nuovo regalo per i tifosi della Roma

La Roma chiama a raccolta i propri tifosi, riservando una gradita sorpresa per gennaio. Ufficiale la scelta della società giallorossa, un’offerta clamorosa che riguarda tre gare casalinghe dei giallorossi. Un mini abbonamento davvero vantaggioso: tre ingressi allo stadio Olimpico al prezzo di 20 euro.

🏟️ La voglia di Roma non si ferma! 🟨🟥 🎟️ Ecco il Pack con 3 partite incluse a partire da 20€! 🐺

🔸🎫 Roma-Cagliari

🔸🎫 Roma-Genoa

🔸🎫 Roma-Verona#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2021

Le gare saranno contro Cagliari, Genoa ed Hellas Verona. Tra la fine di gennaio ed il mese di febbraio la società si augura di registrare il pienone anche per gare non di primo cartello. Novità graditissima per i tifosi della Magica, che intanto si preparano per la trasferta delicata di Bergamo. Sperando di risalire in fretta in campionato i Friedkin fanno un nuovo regalo ai tifosi, con tre partite interne proposte ad un prezzo che al giorno d’oggi si può tranquillamente definire stracciato.