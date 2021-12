Calciomercato Roma, l’avvicinarsi della campagna acquisti invernale acuisce novità e indiscrezioni circa le future mosse di Tiago Pinto.

Senza voler rimarcare un aspetto ormai noto alla capitale tutta, l’impellenza ossia di operare in modo oculato e rispettoso della liquidità dei Friedkin, sono da riportare gli ultimi aggiornamenti circa la questione centrocampo.

Questa è da tempo la priorità della società giallorossa, desiderosa di accontentare quello che è stato da sempre il primo grande anelito di José Mourinho. Non accontentato a causa delle varie vicissitudini che hanno contraddistinto il trimestre estivo, dopo Natale sembrano esserci i giusti presupposti affinché si possa assistere a qualche novità.

Previo un a modus operandi volto ad allontanare i non pochi esuberi rimasti nella Capitale e, ancora, i numerosi “fiori” di questa squadra che non riescono a trovare il giusto spazio per poter sbocciare, nelle prossime settimane si potrebbe assistere addirittura ad un doppio approdo per la zona antistante alla regione difensiva.

Calciomercato Roma, doppio colpo Pinto: le ultime su Grillitsch e Roca

Se alcuni dei profili maggiormente seguiti negli ultimi mesi sembrano destinati a restare lontano dalla corte di Mourinho, si intensificano invece le voci circa la possibilità di assistere a due firme di elementi di caratura internazionale. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, a Trigoria sarebbero infatti al lavoro per Florian Grillitsch e Marc Roca.

Il primo, militante nell’Hoffenheim, è in scadenza contrattuale il prossimo giugno e apporterebbe una dote di esperienza di certo non disdegnata da Mou. Sempre dalla Bundes, si continua poi a segnalare l’interesse per Marc Roca del Bayern Monaco. Nagelsmann non ha grande considerazione di lui, al netto della sua recente titolarità nella gara con lo Stoccarda, e potrebbe arrivare attraverso una comoda formula in prestito.