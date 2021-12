Calciomercato Roma, clamoroso ritorno dall’Inghilterra: potrebbe essere lui l’elemento richiesto da Mourinho per rinforzare la rosa

Manca poco, pochissimo ormai, alla riapertura del mercato. E Tiago Pinto ha ormai ben chiari quali sono gli obiettivi per rinforzare la rosa di José Mourinho per la seconda parte di stagione. Alla Roma, come si sa, servono un centrocampista e un esterno difensivo, anche perché, come confermato ieri, si potrebbero allungare i tempi di rientro di Spinazzola.

Al vaglio ci sono tante ipotesi. E, nelle ultime ore, ne sarebbe spuntata un’altra di pista: un clamoroso ritorno in giallorosso dall’Inghilterra. Anche se, secondo quanto riportato da fichajes.net, la concorrenza è tutt’altro che semplice da superare. Sull’esterno non ci sarebbe solamente la Roma ma anche il Chelsea e l’Atletico Madrid. Ma i giallorossi, comunque, valutano attentamente la possibile occasione di mercato.

Calciomercato Roma, possibile il ritorno di Digne

Secondo il portale spagnolo, ci sarebbe anche la società giallorossa sulle tracce di Lucas Digne. L’esterno francese sembra aver concluso la sua esperienza all’Everton. E sarebbe desideroso di cambiare aria già nei prossimi mesi. Quello di Digne sarebbe un clamoroso ritorno nella Capitale. Il francese ha vestito la casacca della Roma nella stagione 2015-2016 quando è arrivato in prestito dal Psg. Poi il club francese lo ha ceduto al Barcellona e, dalla Spagna, è volato in Inghilterra per giocare con la squadra attualmente allenata da un’altra ex conoscenza del calcio italiano, Rafa Benitez.

Ma la scintilla tra i due quest’anno non è scoccata, e allora, un suo addio nelle prossime settimane sarebbe nell’ordine delle cose. E Pinto ci starebbe lavorando su, anche se, come detto, ci sono altri club interessati alle prestazioni del classe 1993 che fino ad ora, in Premier League, ha messo a referto 13 presenze senza reti. Un gol comunque l’ha fatto in Carabao Cup: l’unica gioia della sua stagione.