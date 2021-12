Calciomercato Roma, addio a gennaio | Pinto beffato

Cambiano velocemente gli scenari di calciomercato in casa Roma. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna vedono Pinto completamente sorpassato.

Sempre meno settimane dividono il calcio europeo dalla fatidica data del 3 gennaio. Mentre la Roma si prepara al big match di sabato contro l’Atalanta non giungono buone notizie per Tiago Pinto. Il sorpasso in Liga sembra avvenuto, ora il portoghese dovrà sondare profili diversi.

Giallorossi attesi dall’ennesimo big match stagionale, sabato pomeriggio in casa dell’Atalanta. La Roma ha ritrovato la vittoria all’Olimpico, seppur senza brillare contro un modesto Spezia. La sfida di Bergamo, con un avversario ben più probante, è l’occasione per tentare di riscattare una stagione fin qui in chiaroscuro. Ancora nessun big match vinto per gli uomini di Mourinho, tre punti al Gewiss Stadium sarebbero un’iniezione di fiducia clamorosa. Per tornare a competere ad altissimi livelli, come il tecnico portoghese ha più volte sottolineato, è necessario aumentare la qualità della rosa. Il mese di gennaio potrebbe arrivare in soccorso dei giallorossi, ma gli scenari cambiano di giorno in giorno.

Calciomercato Roma, Pinto sorpassato in Liga

Tante le richieste di Mourinho in vista della sessione di mercato invernale. Non manca lavoro per il connazionale Pinto, alle prese con tantissime trattative sia in entrata he in uscita. Imprescindibile partire dal discorso rimasto incompiuto quest’estate, il nuovo centrocampista della Roma. Tra le tante piste che si prospettano all’orizzonte ce n’è una che sembra allontanarsi con decisione, in Spagna non hanno alcun dubbio.

In casa Barcellona è tutto pronto per salutare il giovane Riqui Puig. Il classe ’99, prodotto del vivaio catalano, ha trovato pochissimo spazio fin qui. Situazione immutata col cambio in panchina in casa Barcellona, come vi avevamo raccontato tempo fa.Stanto a quanto riporta il sito Elgoldigital.com il futuro del giovane centrocampista resterà in Liga, esattamente al Granada. Il tecnico Robert Morteno è un grande estimatore delle sue qualità e avrebbe messo la freccia per aggiudicarsi il calciatore a gennaio. Tutto lascia pensare che Pinto sia pronto a cercare forze fresche per Mou altrove.