Intreccio Roma-Zirkzee: tripletta Juventus e nuova svolta

Le mosse di mercato della Juventus sono strettamente collegate a quelle della Roma. L’incastro può far saltare il banco da un momento all’altro.

Protagonista di una stagione esaltante con la maglia del Bologna, Joshua Zirkzee sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione estiva di calciomercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’olandese sta letteralmente trascinando la compagine di Thiago Motta verso obiettivi che fino a qualche mese fa sembravano assolutamente utopistici.

Dopo aver calamitato l’interesse di molti top club sia in Italia che all’estero, il bomber “cortese” del Bologna può scatenare una vera e propria asta. La valutazione che ne fa il Bologna, infatti, si attesta sui 60 milioni di euro. Soldi che le diverse compagini in Premier League non avrebbero alcun problema a sborsare per accontentare i felsinei. Diverso, invece, è il discorso riguardante i club italiani che si sono iscritti nella corsa all’attaccante. Sia Juventus che Inter, infatti, hanno avviato i primi contatti per capire il da farsi. Sullo sfondo resta anche il Milan, che però deve prima risolvere il nodo allenatore. Cristiano Giuntoli, però, potrebbe clamorosamente far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, Zirkzee assieme a Vlahovic: il piano di Giuntoli (anche) con i soldi di Huijsen

Secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, la Juventus sarebbe intenzionata ad affiancare a Dusan Vlahovic un attaccante dalle caratteristiche proprio di Zirkzee. Per finanziare il grande colpo, la “Vecchia Signora” cerca acquirenti importanti non solo per Soulé ed Iling, ma anche per Huijsen. Una volta tornato a Torino dall’esperienza in prestito alla Roma, il difensore olandese potrebbe dunque lasciare nuovamente la Mole.

Sebbene l’opzione più credibile per il gioiello classe ‘2004 resti quella di un’avventura all’estero (il Borussia Dortmund da tempo ha avviato contatti importanti), non si può escludere a priori un eventuale ritorno di fiammo della Roma. Allo stato attuale della situazione, i giallorossi preferirebbero imbastire la trattativa con la formula del prestito. Nel caso in cui la compagine di De Rossi dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, però, non è escluso che con una maggiore forza contrattuale i capitolini non possano far saltare il banco, avendo maggiore forza contrattuale con la Juve. Un’ipotesi, per adesso. Una tentazione, più che altro, che però potrebbe rivelarsi una traccia importante.