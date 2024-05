La Juventus manda via Allegri: l’erede è clamoroso, Thiago Motta superato

Il futuro di Max Allegri è il tema più caldo di queste torride ore in casa Juventus. Il possibile erede del tecnico livornese, però, sorprende tutti

Giornata decisiva per il futuro di Max Allegri. Dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus e le reazioni furiose del tecnico livornese che hanno fatto letteralmente saltare il banco, l’addio ai bianconeri dell’ex Milan sembra ormai scritto.

Anticipando una decisione ormai nell’aria, i bianconeri dovrebbero affidare con ogni probabilità la panchina della “Vecchia Signora” ad un ‘traghettatore’. Il nome di Montero è sempre più caldo ma occhio all’ipotesi Magnanelli, in rialzo nelle ultime ore. Ad ogni modo, a bocce ferme e a stagione conclusa, l’area sportiva bianconera avrà tutto il tempo per perfezionare l’accordo con l’allenatore per la prossima stagione. Da tempi non sospetti il profilo numero uno è quello di Thiago Motta, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. In questo senso, il punto di vista dei bookmakers non è affatto da trascurare.

Nuovo allenatore Juventus: l’opzione Gallardo prende quota, le ultime

Secondo quanto riferito da Agimeg.it, almeno i bookmakers non considerano chiusa l’operazione Thiago Motta-Juventus. Stando ai betting analyst, infatti, il candidato numero per guidare la “Vecchia Signora” nella prossima stagione potrebbe essere Gallardo, presente in lista a quota 1.50 volte la posta.

Più indietro, invece, Coincencao, Lopetegui ed Antonio Conte. Quello che sorprende, però, è il fatto che Thiago Motta sia costretto a “rincorrere”. Il possibile trasferimento dell’attuale allenatore del Bologna all’ombra della Mole è pagato 9.00 volte la posta. Accostato in tempi e in modi diversi al Milan, Gallardo potrebbe dunque diventare una candidatura concreta anche per la Juventus. Almeno per il momento, però, non risultato contatti concreti in questa direzione. I contatti delle ultime settimane portano soltanto ad un nome: Thiago Motta. Ad ogni modo, staremo a vedere cosa succederà: la resa dei conti è sempre più vicina.