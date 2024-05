Rivoluzione Var, annuncio UFFICIALE della FIFA nel giorno del congresso che si sta tenendo in Thailandia. Ecco le parole del presidente Gianni Infantino che aprono uno spaccato clamoroso per il futuro

Se in Inghilterra stanno cercando di capire come eliminare il Var nella prossima stagione, visto che i club all’inizio di giugno ne parleranno in un’assemblea, la FIFA, con le parole di Gianni Infantino dette al congresso che si sta tenendo a Bangkok, in Thailandia, sta cercando di trovare una soluzione per mettere fine a tutte le polemiche.

“Intendiamo sviluppare e migliorare il Var” ha spiegato il massimo esponente del calcio mondiale. Lui è un grandissimo estimatore della tecnologia e vorrebbe portarla ad azzerare tutti gli scontri. Ma come? Sarebbe una vera e propria rivoluzione, una di quelle che farebbero avvicinare il calcio al tennis o alla pallavolo, dove già succede questo.

Rivoluzione Var, arriva a chiamata

“È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e quindi più alla portata di tutti”, ha spiegato Infantino, che ha rivelato che “il sistema è già in fase di test“. Il sistema è identico a quello utilizzato nel tennis o nella pallavolo: “Gli allenatori di ogni squadra possono richiedere l’aiuto del VAR in due occasioni”, anche se ancora non è stato definito come e quando durante un match. Se una volta per tempo, ad esempio, oppure in qualsiasi momento.

“E i giocatori potranno sollecitare il loro allenatore a richiedere la revisione. Nel caso in cui, a seguito della revisione richiesta, ci sia un cambiamento nella decisione iniziale presa dall’arbitro, la squadra che ha promosso la consultazione manterrà le due opportunità di richiedere la revisione del gioco”, ha detto ancora Infantino, come si legge su El Mundo Deportivo. Insomma, una vera e propria rivoluzione, con due slot da giocare durante ogni partita. Si riuscirà ad azzerare del tutto le polemiche. Beh, ci pare assai difficile ugualmente.