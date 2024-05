Comunicato UFFICIALE: sarà tutto della Roma

Con una nota ufficiale il club giallorosso ha fatto chiarezza in merito ad una questione della quale si parlava da diverso tempo. Non ci sono più dubbi a riguardo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Genoa. Un appuntamento molto importante per la compagine di Daniele De Rossi, a caccia di riscatto dopo gli ultimi risultati in chiaroscuro. In rush finale nel quale Dybala e compagni non vogliono più inciampare, i tre punti aiuterebbero a gettarsi il momento no alle spalle e a preparare al meglio gli ultimi minuti di una stagione comunque al cardiopalma.

In occasione della sfida contro il Genoa, i giallorossi potranno contare su un “settore” dello stadio in più. Come comunicato dal club con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, la Roma ha messo in vendita anche i tagliandi in Distinti Nord-Ovest, inizialmente riservati alla tifoseria avversaria. Alla luce della decisione maturata dall’Osservatorio per le Manifestazioni sportive e dalla Prefettura di Roma che hanno vietato la trasferta ai tifosi del Genoa residente in Liguria, la Roma ha potuto avallare questo tipo di decisione. Un vero e proprio muro giallorosso spingerà dunque la squadra alla ricerca di una vittoria che sarebbe di nevralgica importanza. Di seguito la nota del club:

“Per Roma-Genoa è da ora disponibile anche il Distinti Nord-Ovest, settore normalmente riservato alla tifoseria avversaria. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 14:30 di venerdì 17 maggio. La gara è valida per la giornata numero 37 di Serie A ed è in programma il 19 maggio alle 20:45. Ogni tifoso potrà comprare un massimo di 4 biglietti a transazione (30€ la tariffa standard). Acquista subito il tuo biglietto!”