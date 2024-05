Roma-Genoa, Dybala scalda i motori: le ultime da Trigoria

Roma, l’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala a pochi giorni dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa

Archiviati il doloroso pareggio contro il Leverkusen e la sconfitta al Gewiss Stadium al cospetto dell’Atalanta, per la Roma di Daniele De Rossi è tempo di rimettersi in marcia. Il confronto contro il Genoa ha tutta l’aria di configurarsi come una sorta di ultima spiaggia per Lukaku e compagni, che vogliono difendere almeno il sesto posto per poi affidarsi alla dea bendata in vista delle combinazioni propizie per strappare un posto Champions.

Per fare questo, però, i giallorossi non possono steccare l’appuntamento casalingo contro il Genoa di Gasperini. A tal proposito, anche quest’oggi la squadra si è riunita al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per preparare la sfida casalinga contro i rossoblu. C’era attesa per capire quali fossero le condizioni fisiche di Paulo Dybala. Dopo l’allenamento parziale di ieri, il numero 21 si è allenato in gruppo questa mattina ed è apparso sorridente quando è stato immortalato dagli scatti poi pubblicati sul sito ufficiale della Roma. Dybala dunque si è lasciato alle spalle il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nel momento cruciale della stagione. Insomma, buone notizie per De Rossi che salvo clamorosi colpi di scena avrà a disposizione il suo attaccante in vista della gara in programma domenica all’Olimpico.