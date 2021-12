Per la Roma spunta l’ipotesi di mettere a segno un colpo di calciomercato dalla Juventus. I giallorossi possono contare su una corsia preferenziale.

Messi in cassaforte tre punti importanti grazie al successo di ieri sullo Spezia, la Roma può concentrarsi sui prossimi appuntamenti. Prima, la chiusura del girone d’andata di Serie A con gli ultimi due incontri, poi la tanto attesa sessione di calciomercato. La finestra di trasferimenti di inizio 2022 è l’occasione per venire incontro alle richieste avanzate in questi mesi da José Mourinho.

Le esigenze evidenziate dall’allenatore sono note. I reparti che più hanno bisogno di essere rinforzati sono la difesa ed il centrocampo. Dietro l’urgenza maggiore riguarda l’acquisto di un vice Karsdorp. Mentre in mediana, complici le bocciature di Diawara e Villar, Mourinho si aspetta come minimo un arrivo di spessore. In mezzo al campo il tecnico vuole più margini di manovra, mentre fin qui il blocco formato da Cristante e Veretout è stato sostanzialmente inamovibile. Qualità ed esperienza per una Roma più forte: questo il pensiero di Mourinho.

Calciomercato Roma, c’è il colpo dalla Juve | Pinto ha un vantaggio

Per questo ormai da settimane il General Manager giallorosso Tiago Pinto sonda il mercato alla ricerca del profilo giusto. Tanti i nomi presi in considerazione dal dirigente portoghese, che vuole farsi trovare pronto alla riapertura del calciomercato. Nelle ultime ore si sta facendo strada la candidatura di un calciatore che la Juventus sembra intenzionata a cedere già a gennaio. Parliamo del brasiliano Arthur Melo, finito ai margini del progetto bianconero di Massimiliano Allegri. L’ex Barcellona vuole giocare di più, visto che teme di perdere la convocazione per i prossimi mondiali di Qatar 2022.

A confermare il malumore del giocatore è stato il suo procuratore, Federico Pastorello: “Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri trova poco spazio, vuole giocare la Coppa del Mondo e potrebbe cambiare“, ha ammesso l’agente. E proprio la figura del procuratore rappresenta una freccia in più nell’arco della Roma. Con Pastorello, infatti, la dirigenza giallorossa intrattiene ottimi rapporti, dopo la felice conclusione in estate dell’affare Abraham. In quell’occasione l’agente fece da intermediario. Per caratteristiche Arthur potrebbe fare al caso di Mourinho. Da risolvere rimangono le questioni economiche: il giocatore arrivò alla Juve nell’ambito del discusso scambio con Pjanic con la valutazione monstre di 72 milioni di euro. Chiaro che, come sottolinea oggi forzaroma.info, a queste condizioni i bianconeri non possano svenderlo e andare incontro a una pesante minusvalenza. Ecco che allora l’ipotesi di un prestito fino a fine stagione, con l’accordo di sedersi in estate per fare il punto della situazione, prende sempre più corpo.