Calciomercato Roma, altra opzione in Liga | Affare possibile a gennaio

In vista del calciomercato di gennaio il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora con l’obiettivo di consegnare a Mourinho una rosa più equilibrata.

La Roma mette in archivio la diciassettesima giornata di Serie A con una vittoria sullo Spezia e può concentrarsi ora sul rush finale del girone di andata. I giallorossi sono attesi da una partita di fondamentale importanza nel prossimo turno: sabato infatti a Bergamo la squadra di José Mourinho sfiderà l’Atalanta. Un incontro importante sia per la classifica che per misurare ancora una volta le ambizioni giallorosse.

I nerazzurri di Gasperini sono tra le candidate più accreditate per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo che Mourinho continua a coltivare per la sua Roma, nonostante le difficoltà. Riuscire a tornare dalla trasferta in Lombardia con un risultato positivo darebbe fiducia e una spinta in più alla squadra. Il tutto in attesa che una mano possa arrivare anche dal calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE: Roma, ansia Mourinho | Altro infortunio e rischio emergenza

La sessione che si aprirà all’inizio del 2022 dovrà essere sfruttata dal General Manager Tiago Pinto per soddisfare le richieste di Mourinho. L’allenatore chiede una rosa più equilibrata e, anche se ha chiarito nei giorni scorsi che non ci saranno spese folli, si aspetta qualche innesto che possa innalzare il livello complessivo della squadra. Per portare a dama le proprie strategie, Pinto spera anche di riuscire a piazzare alcuni dei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore.

In questo senso da valutare è la posizione di diversi elementi della rosa. Tra loro rientra sicuramente Gonzalo Villar, mai entrato pienamente nelle rotazioni di Mourinho e tra i principali candidati a lasciare la Roma già a gennaio. Il suo addio libererebbe spazio per un nuovo innesto a centrocampo e sono diverse le squadre che seguono con interesse il giocatore spagnolo. Il portale spagnolo Estadio Deportivo rilancia oggi l’indiscrezione secondo cui anche il Betis sarebbe pronto a entrare nella corsa a Villar. Il ragazzo piace molto in Spagna e un ritorno in Liga rimane per lui ipotesi concreta.