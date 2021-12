Roma, ansia Mourinho | Altro infortunio e rischio emergenza

Neanche il tempo di godersi il successo ottenuto ieri sera contro lo Spezia che la Roma deve fare i conti con possibili assenze in vista del prossimo turno.

“C’è sempre qualcosa che fa sì che in questo momento io sia un allenatore di emergenza e non un allenatore di pianificazione“. Con queste parole ieri sera, al termine di Roma-Spezia, José Mourinho ha commentato il ritorno alla vittoria in Campionato dei suoi. Un successo importante che arriva subito prima dell’appuntamento che vedrà i giallorossi sfidare l’Atalanta nel penultimo turno del girone di andata.

Il successo di ieri sera, arrivato grazie a due gol di testa da parte dei difensori centrali Smalling e Ibanez, riporta indietro la memoria dei tifosi giallorssi. La Roma non metteva a segno due reti con due difensori diversi dal 22 luglio del 2020. Il Campionato era ripreso dopo lo stop per la crisi pandemica e quel giorno all’Olimpico era di scena la Spal. In rete andarono Kolarov e Bruno Peres.

Roma, Mourinho preoccupato | Altro infortunio e rischio emergenza

Ma come sottolineava Mourinho nelle dichiarazioni post-partita, da qualche tempo nell’ambiente Roma non si riesce a trovare la tranquillità neanche dopo risultati positivi. Tante le assenze che in questo periodo stanno complicando i piani del tecnico, alle prese, settimana dopo settimana, con infortuni e squalifiche. Anche questa volta andrà così: la Roma, in vista dell’Atalanta, recupera gli squalificati Mancini e Zaniolo, ma perde Felix, espulso ieri sera, e trema per le condizioni fisiche di altri due giocatori.

Il primo è Chris Smalling, le cui condizioni preoccupano non poco in vista del match di sabato pomeriggio a Bergamo. L’altro è proprio Roger Ibanez, secondo marcatore della serata di ieri e uscito a sua volta malconcio dalla sfida ai liguri. Il brasiliano ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al triplice fischio nonostante qualche dolore fisico abbia complicato la sua serata. La presenza del centrale a Bergamo, inutile sottolinearlo, è considerata fondamentale. In vista della sfida ai suoi ex compagni, Ibanez verrà valutato dallo staff medico della Roma. In questo caso, però, l’ottimismo è maggiore. La speranza che il difensore possa essere regolarmente al suo posto è concreta.