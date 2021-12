Roma, infortunio Smalling | Prima diagnosi ufficiale

La Roma supera lo Spezia ma si trova ancora una volta a fare i conti con infortuni e squalifiche: apprensione per le condizioni di Smalling.

Tornare a vincere in Campionato per presentarsi allo scontro diretto contro l’Atalanta senza perdere punti in classifica. Era questo l’obiettivo che la Roma si era data in vista della sfida di ieri sera contro lo Spezia. Obiettivo centrato grazie a un 2-0 che permette ai giallorossi di issarsi al sesto posto a 28 punti, in coabitazione con la Juventus.

Il match contro i liguri non è stato semplice, ma la Roma lo ha portato a casa con la giusta autorevolezza e grazie a due colpi di testa di Smalling ed Ibanez. Non solo note liete, però, arrivano per i colori giallorossi al termine della sfida. A sottolineare gli aspetti negativi è stato lo stesso José Mourinho, che commentando la vittoria nelle interviste post-partita ha messo in evidenza un paio di elementi di preoccupazione: il rapporto con gli arbitri – e i tanti cartellini che vengono regolarmente inflitti alla Roma – e la condizione fisica di Chris Smalling, sostituito al 64′ per un problema fisico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, “frenata” sul rinnovo | Annuncio a sorpresa

Roma, le condizioni di Smalling | Ecco la prima diagnosi

L’inglese, dal momento del suo ritorno in campo, ha dato sicurezza e solidità al reparto difensivo, dimostrando di essere elemento imprescindibile. Eppure spesso Mourinho ha dovuto fare a meno di lui, in questi mesi. In agosto Smalling era rimasto vittima di una lesione al flessore della coscia sinistra. Poi, a inizio ottobre, un problema analogo aveva riguardato la gamba destra. Tante assenze e poca continuità. Ora che il difensore era rientrato stabilmente, si sperava di aver messo il peggio alle spalle. Ma la serata di ieri sembra andare in un’altra direzione.

Il giocatore ieri ha accusato un fastidio all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni e richiederanno probabilmente esami strumentali, ma le parole di Mourinho al termine del match, ieri sera, non nascondevano una certa preoccupazione in vista della trasferta di Bergamo: “Anche oggi recuperiamo Mancini per la prossima, però perdiamo Smalling, Felix” ha spiegato il tecnico dando per certa l’assenza dell’inglese. Smalling va quindi incontro, quasi certamente, al terzo stop stagionale. La speranza è che i tempi di recupero possano essere più rapidi di quanto avvenuto nei mesi scorsi. Purtroppo, però, la Roma probabilmente perde il perno centrale della difesa proprio alla vigilia di un match importante come quello contro i nerazzurri di Gasperini