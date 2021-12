Calciomercato Roma, “frenata” sul rinnovo | Annuncio a sorpresa

Calciomercato Roma, la rivelazione in diretta dell’agente che spiazza un pò i giallorossi. Ecco le sue parole in diretta.

Con un pò di sofferenza finale, la Roma ha regolato lo Spezia per 2-0, mettendo in cascina una vittoria fondamentale in vista del big match di questo fine settimana contro l’Atalanta, vero e proprio turning point della stagione dei capitolini. Tuttavia, gennaio è alle porte, e le voci legate ad affari, trattative e rinnovi catalizzano indubbiamente l’attenzione mediatica.

Oltre al mercato in entrata, con le richieste invocate da Mou ormai rinomate ai più, Tiago Pinto dovrà affrontare anche la questione prolungamenti. Dopo aver dato priorità al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, legatosi a vita a quei colori che considera parte del suo essere, come recentemente dichiarato dal “Capitano”, il general manager ha passato la palla agli agenti dei vari Cristante, Zaniolo e Veretout. In merito alla situazione legata al centrocampista francese, autore di una buona prova contro lo Spezia, si è espresso il suo procuratore Mario Giuffrida, intervenuto nel corso della diretta Twitch su CMIT TV.

Calciomercato Roma, rinnovo Veretout: le parole dell’agente

A chi gli ha chiesto lumi in merito al possibile rinnovo del suo assistito, Giuffrida ha risposto: “Oggi (ieri, ndr) è impegnato a giocare Roma-Spezia e deve essere concentrato solo su quello. Non c’è rinnovo al momento? Non ne parliamo, non è un argomento importante in questo momento.” Dichiarazioni un pò sibilline dunque, che lasciano sì una porta aperta alla possibile firma, che però ora come ora non viene vista come un rebus da sciogliere al più presto.

Ricordiamo che Veretout è legato alla Roma da un contratto che scade nel 2024, con i capitolini che intendono puntare sull’ex Fiorentina, il cui apporto in questa stagione, sebbene obnubilata da alcune prestazioni poco appariscenti, è stato comunque fino ad ora buono. In 21 presenze, per un totale di 1736 minuti, il classe ’93 ha messo a referto 4 reti e 4 assist.