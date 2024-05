Rivoluzione e colpo in Serie A: la Roma ha deciso

Calciomercato Roma, giallorossi pronti alla rivoluzione in quella zona del campo. Il colpo in Serie A per avviare la pratica. Ecco quello che potrebbe succedere

Sugli esterni servono innesti. Non solo nelle parte offensiva del campo, ma anche e soprattutto dietro. Sì, a destra la Roma quasi sicuramente dovrà rivoluzionare la prossima estate. E i motivi sono chiari a tutti.

Intanto Kristensen tornerà quasi sicuramente al Leeds: il giocatore danese è arrivato in prestito a Trigoria e al momento non ci sono le sensazioni di una possibile sua continuazione dell’avventura nella Capitale. Poi Celik non ha convinto e De Rossi dopo l’espulsione contro il Milan non l’ha fatto più scendere in campo. Infine Karsdorp andrà via: dopo l’errore che ha quasi deciso la sfida contro il Leverkusen è destinato alla cessione. Nessun esterno destro quindi. Ma secondo Leggo in edicola questa mattina il colpo i giallorossi ce l’hanno nel mirino.

Calciomercato Roma, Gendrey nel mirino

Se davanti, sulle corsie, il sogno rimane Federico Chiesa, dietro uno degli obiettivi è Gendrey del Lecce. Piace molto dalle parti di Trigoria il difensore dei pugliesi, che ha un contratto in scadenza nel 2026 con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Non è quindi semplice riuscire a prenderlo, anche perché Corvino spara sempre alto quando deve cedere un giocatore: con le cessione il direttore sportivo finanzia gli innesti da fare ogni anno.

Francese, 35 presenze 2 gol e 3 assist in questa stagione, Gendrey è giovane, non costa comunque tantissimo, e dà la sensazione di poter avere degli importanti margini di miglioramento nel corso dei prossimi anni. E poi in tutto questo è anche un elemento duttile: sì, può giocare all’occorrenza anche come centrale difensivo anche se il suo ruolo naturale è di terzino destro. Un colpo quasi low-cost in Serie A per la Roma. Un giocatore che conosce il nostro campionato e che quindi conosce le difficoltà che ci potrebbero essere. Obiettivo chiaro. I giallorossi ci pensano.