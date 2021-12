Calciomercato Roma, addio dopo sei mesi | L’indizio è doppio

Calciomercato Roma, il suo addio non sembra essere più uno scenario utopistico: il doppio indizio che svela le carte.

La Roma fa il suo, e nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A regola la pratica Spezia, non senza qualche apprensione di troppo nel finale. I giallorossi, però, hanno tenuto il pallino del gioco per quasi tutta la gara, e hanno portato meritatamente a casa tre punti grazie ai quali raggiungono la Juventus al sesto posto in classifica. Tuttavia, la scelta di Mou potrebbe aprire le porte a suggestivi scenari.

Lo “Special One”, infatti, ha riproposto nuovamente la difesa a tre, ma soprattutto ha dato fiducia a Borja Mayoral, schierandolo titolare dopo la buona prova offerta dallo spagnolo in Conference League. Al 64′, il bomber di proprietà del Real Madrid è stato sostituito, dal momento che non è stato in grado di incidere molto: al posto dell’iberico, però, è entrato Felix Gyan e non Eldor Shomurodov, che come successo in Bulgaria, è stato tenuto in panchina. Un brusco cambio di tendenza del tecnico lusitano, che potrebbe ripercuotersi anche sul mercato.

Calciomercato Roma, “giallo” Shomurodov | Addio immediato?

Fino a poche settimane fa, infatti, sembrava essere Borja Mayoral il principale indiziato ad essere ceduto, con la Fiorentina pronta al blitz, per preparare il terreno in vista della cessione di Vlahovic, a gennaio o in estate. Tuttavia, in questa convulsa stagione le gerarchie possono ribaltare a stretto giro di posta, e non è detto che sull’altare “del sacrificio” alla fine non finisca Shomurodov, che fino ad ora non ha ripagato al cento per cento le attese che la società, e Mourinho, riponevano nei suoi confronti. Scenario mutevole e in divenire, che l’uzbeko sicuramente vorrà smentire facendosi trovare presente nelle prossime apparizioni ufficiali.