Calciomercato Roma, addio Mayoral | Annuncio in diretta

La Roma è in campo allo stadio Olimpico contro lo Spezia. All’intervallo il punteggio contro i liguri è sull’1-0. Ecco le parole di Pinto nel pre partita. Annuncio in diretta su Mayoral.

Roma in campo in una gara fondamentale. A fine primo tempo il risultato contro lo Spezia è di 1-0 per i giallorossi. Pochi minuti prima della gara è arrivato l’annuncio in diretta di Tiago Pinto. Ecco cosa riserverà il futuro a Borja Mayoral. La verità sull’addio a gennaio della punta spagnola.

Intervallo allo stadio Olimpico, dopo i primi 45 minuti Roma e Spezia si chiude sull’1-0. Pochi minuti prima della gara ha parlato Tiago Pinto. Il General Manager portoghese è tornato anche a parlare direttamente della questione lehata all’addio di Borja Mayoral. Riflettori accesi sul futuro del giovane attaccante spagnolo, dopo la bella prestazione in Conference League. Prestazione accolta con gioia da Mourinho e dai tifosi, il suo ritorno al gol è stato decisivo. Lo scorso anno per lui la bellezza di 17 reti, quest’anno finora sempre ai margini della rosa. Stasera però Mourinho lo ha schierato nuovamente dal primo minuto, ecco le parole di Pinto.

Leggi anche: Nuova indagine ufficiale della Finanza, chiesta documentazione a 11 club italiani

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Mayoral

Tiago Pinto ha parlato nell’immediato pre partita, ancora una volta tornando sul rapporto con Mou: “Sappiamo di cosa abbiamo bisogno e che quello di gennaio è un mercato particolare. Abbiamo tre partite, siamo tutti allineati per fare il meglio della Roma”. Sull’importanza della gara di stasera: “Quello che può aiutare un po’ è vincere oggi perché diventerebbero 8 punti di distacco (dal quarto posto).”

L’annuncio in diretta sul futuro della punta spagnola: “Mayoral è un grande professionista, ha saputo aspettare la sua opportunità e ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, oggi mi aspetto che faccia bene. A gennaio vediamo, le porte della società sono sempre aperte in entrata ed uscita, ma ora non è tempo di parlare del mercato”. Infine il gm glissa su Maggiore, centrocampista dello Spezia: “Non posso parlare di calciatori di altri club”.