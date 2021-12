Calciomercato Roma, irrompe l’Inter | Cambia tutto a gennaio

La Roma tornerà in campo domani sera contro lo Spezia. In attesa del posticipo della 17esima giornata di Serie A cambiano gli scenari di calciomercato, irrompe l’Inter.

Giallorossi pronti a tornare in campo, allo stadio Olimpico domani sera. L’obiettivo obbligatorio è ritrovare la vittoria in campionato, dopo aver stappato il pass per gli ottavi di Conference League. A poche settimane dall’apertura del mercato di riparazione giunge un nuovo scenario in casa Roma. L’Inter irrompe nella trattativa, ora può cambiare tutto a gennaio.

La Serie A si avvicina al giro di boa stagionale, domani la Roma chiuderà la quattordicesima giornata in casa contro lo Spezia. Mentre i tifosi giallorossi attendono con impazienza di ritrovare i tre punti in campionato, tante attenzioni si volgono al mese di gennaio. L’anno nuovo porterà l’apertura del calciomercato di riparazione, prevista una rivoluzione in Serie A. In casa giallorossa si attende con trepidazione l’avvio ufficiale del mercato invernale, anche oggi Josè Mourinho non ne ha fatto mistero.

Leggi anche: Macchina rigata dopo Roma-Lazio, il Capitano sbotta: “Poracci, tornerete in B”

Calciomercato Roma, l’Inter irrompe nella trattativa

Mentre ci avviciniamo alla fatidica data del 3 gennaio continuano a ribaltarsi gli scenari. Sembrava tutto deciso verso l’addio in casa Roma, anche la destinazione in Serie A sembrava ormai scontata. Ora c’è stato un ribaltone, in primis nelle gerarchie di Mourinho, in seguito anche in ottica mercato. L’Inter è a caccia disperata di forze fresche in attacco, e a gennaio potrebbe tornare a bussare in casa giallorossa.

Protagonista del nuovo intreccio di mercato è Borja Mayoral. Il giovane attaccante spagnolo, di proprietà del Real Madrid, è stato tra gli assoluti protagonisti dell’ultimo match dei giallorossi. Decisvo nella vittoria sul campo del CSKA Sofia, ora anche le gerarchie dell’attacco giallorosso sembrano ribaltate. Se il suo addio a gennaio pareva più che scontato, con destinazione Fiorentina, ora Mou sembra volergli dare più spazio molto probabilmente a partire da domani sera. Ma ad irrompere sul suo futuro sembra essere l’Inter, secondo quanto riportato dal sito Calciomercatonews.com. I nerazzurri devono fare i conti con l’infortunio di Correa ed Alexis Sanchez sembra pronto all’addio, la soluzione sembra essere stata scelta nell’attaccante spagnolo. Il ribaltone potrebbe consegnare alla squadra di Simone Inzaghi lo stesso attacco giallorosso dello scorso anno.