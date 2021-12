Un grave episodio di vandalismo si è verificato nella giornata di oggi. Dura la reazione del Capitano giallorosso.

Mentre la Roma attende domani sera per affrontare, nella diciassettesima giornata di Serie A, lo Spezia allo Stadio Olimpico, le ragazze della squadra femminile hanno affrontato oggi il loro primo derby. Un appuntamento sentitissimo che, come sempre, dà sfogo al profondo senso di appartenenza ai colori giallorossi, contro la più sentita delle rivali.

Un match che si è concluso nel migliore dei modi per le ragazze di Spugna. Partita apertissima e tirata fino all’ultimo, che la Roma è però riuscita a chiudere con una vittoria importante per il morale e per la classifica. Andata sul 2-0 con un uno-due micidiale – grazie alle reti di Pirone al 25′ e di Bernauer al 28′ – la Roma si è poi fatta rimontare dalla Lazio, rientrata in partita fino a raggiungere il pareggio.

Roma, rabbia dopo la vittoria nel derby | Auto danneggiata

Le reti di Visentin e Martin, hanno infatti permesso alle biancocelesti di rimettere il risultato in equilibrio. Una rimonta che sarebbe stata una vera beffa, per la squadra di Spugna, che è riuscita nel finale a conquistare i tre punti. La rete di Glionna al 73′, infatti, ha chiuso il match regalando alla Roma una vittoria importantissima. Eppure, nonostante il bel risultato, a rovinare il morale in casa giallorossa ci hanno pensato i tifosi della Lazio, che hanno rigato l’auto di Elisa Bartoli.

Elisa Bartoli

Capitano della Roma. pic.twitter.com/DlRudDB7rK — Ernesto Pellegrini (@Ern4Pel) December 12, 2021

A denunciare l’episodio è stata la stessa giocatrice, presente in tribuna ma non disponibile a causa della sua recente positività al Covid. Il Capitano giallorosso è tornato negativo ma per il suo rientro in gruppo sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Tuttavia non ha voluto far mancare il proprio supporto alle compagne. Alla fine dell’incontro, la spiacevole sorpresa: arrivata nel parcheggio, Bartoli ha trovato la propria auto rigata e danneggiata. Un comportamento gravissimo che la giocatrice ha denunciato sui social.