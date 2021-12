Roma, altra intuizione di Mou | Pronta la chiamata in Nazionale

Le scelte di José Mourinho in questo avvio di stagione stanno contribuendo alla crescita di molti calciatori. Per uno di loro è imminente la prima convocazione.

Dopo il passaggio del turno con il primo posto nel girone di Conference League, la Roma può concentrarsi sul finale di Campionato del 2021. Da qui al giro di boa della stagione i giallorossi saranno impegnati in tre match importanti per mantenere vive le ambizioni di quarto posto che José Mourinho ha ribadito ancora nella conferenza stampa di oggi.

La stagione giallorossa ha vissuto fin qui di fasi alterne, ma la squadra non ha mai perso il contatto dal gruppo di testa. Una condizione che fa sì che, magari anche grazie a qualche innesto di mercato, le speranze di raggiungere un obiettivo ambizioso come la partecipazione alla prossima edizione della Champions League rimangano vive. Mourinho è riuscito nel non semplice compito di barcamenarsi in un periodo complicato come quello recente, caratterizzato da una lunga serie di pesanti assenze.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, in Spagna non hanno dubbi | “Lo vuole Mourinho”

Roma, è nata una stella | Pronta la chiamata in Nazionale

Per farlo, l’allenatore ha dovuto dare sfoggio di tutta la propria esperienza. Prima ha adattato la squadra a un nuovo modulo, mettendo in campo una difesa a tre. Poi, di fronte a infortuni, squalifiche e prestazioni non all’altezza da parte di qualche elemento, ha deciso di dare spazio ai giovani più promettenti della Primavera giallorossa. E così nelle ultime settimane hanno trovato spazio in campo ragazzi promettenti come Felix, Bove e Volpato.

E proprio le prove offerte in Prima squadra da Cristian Volpato avrebbero attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Tra loro, secondo quanto afferma il portale ftbl.com.au, anche Graham Arnold, commissario tecnico della Nazionale australiana. Il selezionatore dell’Australia vorrebbe convocare il talento della Roma Primavera in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 contro Vietnam e Oman. Una scelta che permetterebbe all’Australia anche di bruciare la concorrenza italiana: se Volpato rispondesse alla Convocazione, infatti, la federazione australiana si metterebbe al sicuro dal rischio che il ragazzo possa essere chiamato dalle Nazionali giovanili italiane.