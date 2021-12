Calciomercato Roma, in Spagna non hanno dubbi | “Lo vuole Mourinho”

Dalla Spagna arrivano voci che metterebbero la Roma in corsa per un giocatore particolarmente apprezzato da José Mourinho.

Le ultime partite del 2021 potrebbero essere decisive nella definizione delle strategie di calciomercato che la Roma adotterà a gennaio. Sebbene in gran parte il piano della società, in accordo con Mourinho, sia già stato preparato, nelle ultime settimane qualcosa potrebbe essere cambiato. E’ il caso, ad esempio, di Borja Mayoral, protagonista di una grande prova nell’ultima uscita in Conference League, giovedì scorso.

Lo spagnolo, da grande protagonista, non ha mai risparmiato lavoro ed impegno in questi mesi in cui ha visto il campo davvero di rado. Una dedizione che è stata apprezzata da Mourinho, che potrebbe valutare anche di lanciarlo da titolare domani sera contro lo Spezia, vista la squalifica di Zaniolo. Insomma, da sicuro partente, Borja Mayoral potrebbe aver cambiato il proprio destino. L’ennesima dimostrazione di come il calciomercato sia davvero imprevedibile.

Calciomercato Roma, in Spagna non hanno dubbi | “Pinto in corsa”

Ed è proprio alla luce di questa imprevedibilità che è bene prepararsi a qualsiasi tipo di sorpresa. In fondo anche il calciomercato estivo ha portato la Roma a percorrere strade che non erano minimamente prevedibili. Uno scenario che potrebbe replicarsi a gennaio, in una sessione che spesso si presta a soluzioni inaspettate. In questo senso pare particolarmente attuale una voce che arriva in queste ore dalla Spagna.

A riportarla è il portale fichajes.net, secondo il quale la Roma sarebbe sulle tracce di un attaccante in uscita dall’Atletico Madrid. Si tratta di Angel Correa, ai margini del progetto di Simeone e desideroso di cercare spazio altrove. L’attaccante piace molto a Mourinho, che sarebbe felice di accoglierlo nella Capitale. Correa era già stato vicino alla Serie A un paio di estati fa, quando fu corteggiato a lungo dal Milan. In quel caso l’affare non andò in porto, ma i tempi per lo sbarco del giocatore nel nostro Campionato potrebbero ora essere maturi. L’Atletico è infatti disposto a cedere Correa, sulle cui tracce, oltre alla Roma, ci sarebbero però anche la Juventus e il Napoli.