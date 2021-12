Calciomercato Roma, Pinto su più fronti | Piano B in Premier

La Roma continua a sondare il calciomercato alla ricerca di elementi per rinforzare la rosa durante la sessione che si aprirà a gennaio.

Domenica di vigilia per la Roma, che dopo aver visto le ragazze della squadra Femminile far loro il primo derby stagionale, attende domani per disputare il posticipo di Serie A contro lo Spezia. Un match che José Mourinho ha presentato questa mattina in conferenza stampa. L’obiettivo giallorosso è scontato: vincere e conquistare i tre punti in palio. Ancora oggi l’allenatore giallorosso ha ribadito la ferma volontà di non rinunciare agli obiettivi più importanti.

Nello specifico, la Roma sogna di agganciare il treno delle prime quattro per conquistare una qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo non semplice che darebbe grande slancio per il futuro al progetto di crescita della proprietà di Dan e Ryan Friedkin. Per mantenere vive le ambizioni, quindi, c’è da chiudere nel migliore dei modi il 2021 – con le ultime tre partite del girone d’andata – in attesa di novità dal calciomercato.

La sessione invernale sarà l’occasione per portare avanti il lavoro cominciato in estate. Si cercherà quindi di trovare una sistemazione per quei calciatori che non rientrano nel piano tattico di José Mourinho e di sostituirli con elementi di spessore, graditi al tecnico. Le novità più importanti, salvo sorprese, dovrebbero riguardare il reparto arretrato e il centrocampo. E’ in mediana che, sin dal suo arrivo nella primavera scorsa, Mou chiede innesti di livello. Tiago Pinto lo sa ed è consapevole dell’importanza della finestra di trasferimenti di gennaio. Per questo il General Manager segue più piste, con lo scopo di non farsi trovare impreparato di fronte ad eventuali scossoni di calciomercato.

E anche se la pista che porta a Grillitsch rimane aperta, il dirigente portoghese sa che il rischio che il calciatore austriaco alla fine decida di accettare le lusinghe milionarie del Newcastle esiste. Per questo negli ultimi giorni sta riprendendo quota la candidatura di Ruben Loftus-Cheek. Venticinque anni, fisico e corsa che piacciono a Mourinho, che per altro lo conosce molto bene. L’inglese è amico di Abraham, con il quale ha condiviso il percorso nelle giovanili del Chelsea. Un fattore che potrebbe aiutare a convincere il giocatore a sposare il progetto giallorosso. Altro elemento da non sottovalutare: lo stipendio. Loftus-Cheek guadagna tre milioni e trecentomila euro netti a stagione, una cifra ampiamente alla portata delle casse romaniste. A Londra gioca meno di quanto vorrebbe, data la grande concorrenza in mediana. Insomma, un’opportunità che potrebbe prendere corpo nelle settimane a venire.