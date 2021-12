Calciomercato Roma, la Juve non lo vuole più | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, da riportare gli ultimi aggiornamenti relativi al giocatore seguito da plurimi club di Serie A, giallorossi inclusi.

Questi ultimi sono chiamati a invertire un trend caratterizzato da polemiche e discontinuità. Molto dipenderà, al netto della bravura dei singoli, anche dalla capacità di Mourinho e, soprattutto, da eventuali interventi a partire dalle settimane successive alla pausa natalizia.

I reparti sui quali intervenire sono plurimi ma, da tempo, la vera e propria priorità resta quella del centrocampo. Sottolineando quanto evidenziato quest’oggi dallo stesso mister in conferenza stampa, ricordiamo che l’operato di Pinto non perderà di vista i mantra imposti dai Friedkin.

Quelli, ossia, di sostenibilità e costruzione diacronica, che permettano di catalizzare un progetto lungo ma soprattutto ben oculato da un punto di vista finanziario, onde evitare spiacevoli situazione economiche. Ciò spiega il motivo per il quale, a Trigoria, si stiano ricercando degli elementi validi quanto pronti. E che, al contempo, possano arrivare alle giuste condizioni.

Calciomercato Roma, via libera Pinto per Tolisso: le ultime

Tra i vari, per la zona mediana di campo si è sondato anche il terreno che potrebbe portare a Corentin Tolisso. Il centrocampista ex Lione fu prelevato dal Bayern Monaco per 42 milioni nel 2017. Attualmente, a causa anche dei reiterati infortuni fisici, è ben lungi dall’essere quell’elemento esplosivo e soprattutto continuo che catalizzò l’attenzione di mezza Europa.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e, come raccontatovi, potrebbe lasciare la Baviera per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il suo nome interessa anche ai capitolini ma va segnalata l’ingerenza di plurimi club del nostro campionato e non solo. Tra questi, anche la Juventus.

Stando a quanto però riferito dal portale TuttoJuve.com, la dirigenza piemontese avrebbe maturato un certo scetticismo circa la fattibilità dell’operazione. Ciò soprattutto per la poca integrità che il francese ha palesato in questi anni. Se la Roma ne approfitti o decida di seguire lo stesso ragionamento della Juve sarà chiaro a breve.