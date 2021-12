Conference League, indagine ufficiale: rischio 0-3 a tavolino

Ultim’ora sconvolgente nel calcio europeo. Ufficiale la decisione della Uefa di non far disputare l’ultima gara rinviata in Conference League.

Ufficiale la decisione della UEFA, Tottenham-Rennes non si giocherà. Gli inglesi sono alle prese con l’incubo Covid-19 e non hanno potuto giocare l’ultima gara del gruppo G di Conference League. Ecco cosa sta succedendo al club di Antonio Conte.

Ufficiale la decisione dell’UEFA che farà discutere mezza Europa. La gara Tottenham-Rennes di Conference League non si giocherà. Match non disputato per la presenza di diverse positività da Covid-19 nel club londinese. Partita da dentro o fuori per gli uomini di Antonio Conte, che verrà invece decisa a tavolino. Il comunicato ufficiale dell’UEFA non ammette repliche, la gara non verrà disputata. Ora gli Spurs tremano, le conseguenze della decisione potrebbero condannare il club londinese.

Conference League, UFFICIALE: Tottenham-Rennes non si gioca

Ecco il comunicato destinato a far discutere il mondo del calcio. Si legge nella nota ufficiale: “Nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non potrà più essere disputata e la questione sarà, pertanto, deferita all’Organo di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA per una decisione da prendere ai sensi dell’Allegato J del suddetto regolamento di gara”

Ora il rischio è il 3-0 a tavolino in favore dei francesi, risultato che condannerebbe il Tottenham all’esclusione dalla Conference League.