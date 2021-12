Calciomercato Roma, accordo a gennaio | Due condizioni per il “sì”

Calciomercato Roma, Pinto pensa al blitz immediato per accontentare Mourinho: spuntano due condizioni per la fumata bianca.

Anche a margine di una vittoria importantissima come quella riportata sul campo del CSKA Sofia, José Mourinho ha puntualizzato come la sua rosa non offra le giuste garanzie per puntare al bottino pieno in tutte le competizioni, motivo per il quale si aspetta dei “regali” a stretto giro di posta, soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Messaggio recepito dalla società, con Pinto che ha cominciato già da tempo a sondare diversi profili. Le idee non mancano, ma chiaramente l’occhio da rivolgere inevitabilmente al bilancio rende più complicata la scelta del profilo giusto da consegnare al proprio allenatore. Ormai raffreddatasi in maniera quasi “antartica” la pista Zakaria, sempre più diretto verso i ricchi lidi della Premier League, la Roma ha riallacciato i contatti per provare a capire la fattibilità dell’operazione Tolisso, già offerto la scorsa estate, ma senza riscontrare il totale gradimento degli uomini mercato capitolini. A distanza di qualche mese, però, la situazione sembra essere drasticamente cambiata.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Mourinho stravede per lui | Firma in arrivo

Calciomercato Roma, sprint per Tolisso: le due condizioni per la firma

Sebbene Nagelsmann lo abbia elogiato pubblicamente, mettendone in risalto a più riprese l’abnegazione in un momento molto difficile per il Bayern Monaco in termini di infortuni, il francese sarebbe propenso a cambiare aria. La concorrenza in Baviera è folta, e complice le noie fisiche che sovente non gli hanno dato tregua, l’ex Lione in Baviera ha mostrato soltanto in parte quelle qualità che spinsero i bavaresi a sborsare quasi 42 milioni di euro. Come riportato da “Fcb Inside“, i Campioni di Germania uscenti potrebbero accontentarsi a gennaio anche di una cifra compresa tra i 7-8 milioni di euro, a patto che riescano prima a mettere le mani su un sostituto all’altezza: il classe ’94 ha il contratto in scadenza nel 2022, e ora come ora gli spiragli per un eventuale rinnovo non sembrano palesarsi.