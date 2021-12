Calciomercato Roma, Mourinho stravede per lui | Firma in arrivo

La Roma si gode l’accesso agli ottavi di finale di Conference League. Nella speranza di ritrovare la vittoria in campionato, Mourinho si gode la sua ultima scoperta.

I giallorossi sono tornati dalla Bulgaria con una vittoria sofferta ma preziosa. Il 3-2 strappato al CSKA Sofia ha permesso alla Roma di chiudere il gruppo C di Conference al primo posto, scongiurato il turno dei sedicesimi di finale. Una nuova promessa ha brillato nella trasferta bulgara, ora Mourinho si gode la sua ultima scoperta.

La Roma ha ritrovato, pur soffrendo nel finale, una vittoria preziosa. Il 2-3 conquistato in terra bulgara, con finale da brivido, ha permesso ai giallorossi di evitare un turno di qualificazione nel cammino della Conference League. Giallorossi che approdano direttamente agli ottavi di finale, senza passare dai sedicesimi contro le retrocesse dall’Europa League. Un vantaggio prezioso per Mourinho, che ha più volte sottolineato la scarsa profondità della rosa. Ma c’è una nuova scoperta che ha convinto con fermezza il tecnico lusitano, ora la firma sembra essere ad un passo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, baby bomber per Mou | Fiorentina in agguato

Calciomercato Roma, ha conquistato Mourinho | Firma in arrivo

Oltre al risultato davvero poche note positive per Mou in quel di Sofia. Nella trasferta che ha chiuso il gruppo C sono arrivati tutta via diversi segnali positivi per il tecnico portoghese. La prestazione brillante di un ritrovato Mayoral, decisivo nelle azioni da rete, ma non solo. L’esordio da titolare di Edoardo Bove ha fatto esaltare i tifosi giallorossi.

La prestazione del classe 2002 non è passata inosservata agli occhi della dirigenza giallorossa. Edoardo Bove ha unito qualità e quantità nel freddo pomeriggio bulgaro, in una gara ad alta tensione per le sorti giallorosse. A centrocampo si è distinto per personalità ed eleganza, trovando quasi sempre la giocata decisiva. Ora Mou se lo tiene stretto, un nuovo gioiello cresciuto nelle giovanili della Roma. Il 19enne, che è anche capitano dell’Italia Under 20, ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2024 con un stipendio da “baby” sui 100mila euro. Ma, come nel caso di Zalewski, esiste una scrittura privata che farebbe scattare il prolungamento per un altro anno. A riportare la notizia l’edizione odierna de il Corriere dello Sport.