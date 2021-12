Calciomercato Roma, baby bomber per Mou | Fiorentina in agguato

Calciomercato Roma, Pinto pesca in Francia: si valuta l’acquisto di un giovane attaccante seguito anche dalla Fiorentina.

La politica “sostenibile” portata avanti dai Friedkin non può non passare dall’acquisto di giovani di qualità, in grado di incidere nel presente, ma di ritagliarsi un ruolo importante anche e soprattutto in ottica futura. Visione che solo apparentemente “cozza” con il modus operandi di José Mourinho, che ha fatto capire come la rosa necessiti di qualche rinforzo d’esperienza e di spessore internazionale.

Il club è disposto ad assecondare le richieste del proprio allenatore, per creare quell’amalgama tra giovani e veterani che potrebbe portare grandi soddisfazioni, sulla scia di quanto sta succedendo a Milano sponda rossonera. Basti pensare ai tanti giovani che il tecnico lusitano ha deciso di lanciare in questa prima parte di stagione: l’exploit di Felix Gyan ha rappresentato la punta dell’iceberg, ma anche Bove, Volpato e Zalewski sono riusciti a ritagliarsi qualche minuto, destando buone sensazioni.

Sulla scia di questo preambolo, si spiega l’interessamento della Roma per il giovane attaccante del Sochaux David Mokwa Ntusu, che secondo quanto riportato da footmercato.net sarebbe finito nel mirino dei giallorossi. Per il baby bomber francese classe ‘2004, che ha già messo a referto 11 reti in 10 partite con l’Under 19, la concorrenza non manca: anche la Fiorentina è sulle sue tracce, così come l’Hoffenheim, che ha avviato dei contatti esplorativi qualche settimana or sono. Il Sochaux, che attualmente milita in Ligue 2, non è però intenzionata a svendere il proprio gioiello, che a dispetto della giovane età, ha già mostrato un ottimo potenziale.