Calciomercato Roma, Mou esulta | Nuova idea di scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, Mourinho lo ha bocciato a più riprese: ne potrebbe derivare un altro affare con l’Inter.

Quali colpi piazzerà la Roma a gennaio? Difficile rispondere a questa domanda senza infarcirla con i tanti luoghi comuni che aleggiano ogni qualvolta si imbastisce una trattativa, soprattutto in questo periodo così particolare per le note vicissitudini economiche che impongono a (quasi) tutti i club scelte oculate e ponderate.

Le idee di certo non mancano, con i giallorossi che stanno scandagliando in lungo e in largo il mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti da consegnare al proprio allenatore in tempi relativamente brevi. Un ruolo determinante, però, lo giocheranno quelle classiche “occasioni” che puntualmente, in ogni sessione, concorrono a mettere un pò di pepe ad uno scenario che solo apparentemente è cristallizzato: affari che magari non erano stati messi in preventivo, alla vigilia, ma che possono rivelarsi inaspettatamente fruttuosi. E come non definire tale quella ipotizzata da interlive.it, secondo cui l’Inter e la Roma potrebbero nuovamente sedersi a discutere ad un tavolo comune, imbastendo un super affare.

Calciomercato Roma, scambio con l’Inter: Dumfries può arrivare così

Dopo un inizio di stagione piuttosto deficitario, culminato con l’errore contro la Juventus dal quale era scaturito il rigore poi trasformato da Dybala al fotofinish, Dumfries si sta ritagliando lentamente un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Inzaghi, complice anche i problemini fisici patiti da Matteo Darmian. Un colpo di testa dell’olandese ha chiuso la gara dell’Olimpico, con l’ex Psv abile a sfruttare un lancio al bacio di Bastoni; tuttavia, i rumours non si sono placati, e non è detto che Marotta non possa decidere di inserire il classe ’96 in un affare proprio con la Roma: Interlive, ad esempio, parla di una possibilità di scambio con Kumbulla, che sta faticando tanto a ritagliarsi un ruolo da protagonista, e che potrebbe alla fine decidere di cambiare aria.

Sebbene il cambio di modulo varato da Mou abbia arrecato benefici all’albanese, una sua partenza è molto più che probabile, con lo Special One che ha richiesto a gran voce un vice Karsdorp all’altezza: che possa essere Dumfries il profilo giusto?