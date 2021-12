Calciomercato Roma, Milan allo scoperto: 35 milioni

Calciomercato Roma, sprint del Milan: il costo dell’operazione si aggira sui 30-35 milioni di euro. Le ultime novità.

Nell’arco di una stagione ricca di impegni e resa ancor più compressa dalla necessità di rispettare la tabella di marcia per presentarsi al meglio ai “Mondiali”, la componente legata agli infortuni ricopre un ruolo assolutamente determinante, arrivando non soltanto ad influenzare in maniera pervasiva l’evolvere di una stagione, ma rivoluzionando anche strategie e dinamiche di mercato.

Ne sa qualcosa la Roma, con Mourinho che in questo momento deve fare di necessità virtù ed invoca da tempo rinforzi all’altezza; ne è rimasto vittima soprattutto il Milan, che come la passata stagione, deve far fronte puntualmente ad una vera e propria emergenza, che nell’ultimo periodo ha frenato la corsa dei rossoneri in campionato, contribuendo ad arrestarne il cammino in Champions. L’ultimo grave problema è quello accorso a Simon Kjaer, che sarà costretto a restare fermo ai box fino alla fine della stagione; a Maldini, quindi, spetta l’ingrato compito di tamponare l’assenza del danese, vero e proprio leader sia in termini di esperienza, che da un punto di vista carismatico. E stando così le cose, le manovre sul mercato dei giallorossi e dei rossoneri potrebbero intrecciarsi vicendevolmente.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, arriva la firma ufficiale: rinnovo fino al 2026

Calciomercato Roma, sprint del Milan per Botman: ecco il costo

Corteggiato a lungo la scorsa estate dalla Roma, su Sven Botman avrebbe fatto irruzione il Milan, che secondo quanto riferito da calciomercato.it, avrebbe già allacciato i primi contatti per tastare il terreno. L’intenzione di Maldini qualche settimana fa, periodo al quale risalgono questi sondaggi esplorativi, era quella di aspettare l’apertura della sessione estiva di calciomercato, per avere il tempo e il modo di pianificare la strategia da mettere a punto per piazzare il blitz decisivo: il costo del cartellino si aggira sui 30-35 milioni di euro, a meno di rilanci improvvisi dalle big di Premier. A questo punto, i rossoneri potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di affrettare i tempi, regalando a Pioli uno dei migliori interpreti del suo ruolo in prospettiva, e mitigando non solo l’assenza di Kjaer, ma anche l’eventuale addio di Romagnoli, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022.