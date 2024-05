De Zerbi nuovo allenatore: le cifre sono UFFICIALI

De Zerbi nuovo allenatore, ecco le cifre ufficiali che svelano il futuro dell’allenatore del Brighton.

Il nome di De Zerbi è stato certamente uno dei maggiormente discussi e chiacchierati nel corso delle ultime settimane e non solo, alla luce di una centralità a livello europeo in una parentesi fin qui contraddistinta da grande attenzione nei confronti di allenatori e possibili valzer durante la prossima settimana. Dopo l’esonero di Mourinho, come si ricorderà, anche la Roma pareva poter essere coinvolta in questi discorsi, alla luce di una non subito disambiguata visione della società rispetto a Daniele De Rossi.

Sin dal primo momento, come evidenziato dalla stessa piazza romanista, De Rossi è ritornato in quel di Trigoria con un’etichetta ben lungi da quella di mero traghettatore, superata anche sul campo a forza di risultati ed entusiasmo, dopo una parentesi di non poche difficoltà palesate dalla squadra nella primissima parte di stagione. La Roma, dunque, non sarà coinvolta in un valzer destinato a toccare tanti nomi e panchine del nostro campionato.

Se le realtà destinate a cambiare sono ormai ben noto, con Napoli, Juventus e Milan tra le protagoniste, va detto che tra i nomi più caldi in termini di allenatori resta Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton. Secondo le recenti quote Betfair, l’allenatore ex Sassuolo sarebbe in pole nella lista di possibili sostituti di Tuchel al Bayern Monaco, con una quota che vale 2 volte l’importo scommesso.