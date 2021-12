Atalanta-Roma, invasione giallorossa | E i tifosi avranno un rimborso

La Roma sabato pomeriggio è attesa da un match fondamentale. Contro l’Atalanta la squadra di Mou sarà accompagnata dall’entusiasmo dei tifosi, sarà un’invasione giallorossa.

Ataltanta-Roma è alle porte. Sabato pomeriggio i giallorossi scenderanno in campo al Gewiss Stadium. Mourinho sogna il colpaccio, dopo la vittoria contro lo Spezia. Al fianco della squadra, come al solito, ci sarà una vera e propria invasione di tifosi. I supporters giallorossi possono anche esultare per un rimborso sul prezzo del biglietto.

Un vecchio coro della Curva Sud è sempre rimasto d’attualità: “Ovunque andrai saremo”. Ne danno prova continuamente i tifosi della Roma, giunti in trecento fino a Sofia nell’ultima trasferta di Conference League. Alle porte c’è Atalanta-Roma, big match della diciottesima giornata di Serie A. Con il giro di boa stagionale in vista, l’entusiasmo dei tifosi non si è certo placato dopo le prime uscite negative della squadra di Josè Mourinho. La trasferta di Bergamo sarà l’ennesima dimostrazione di un amore incondizionato, che andrà sempre al di là dei risultati. Ufficiale il sold-out del settore ospiti del Gewiss Stadium, ed anche una buona notizia a sorpresa per il settore romanista.

Atalanta-Roma, invasione giallorossa e rimborso per i tifosi

Fischio di inizio in programma per sabato 18 dicembre alle ore 15. Saranno oltre mille i tifosi giallorossi presenti, per l’esattezza sono stati staccati 1127 biglietti, l’intero settore ospiti è andato esaurito. Protagonista la Curva Sud anche nell’ultima sfida interna , dopo un malore che ha colpito un ragazzo nel settore per solidarietà sono state abbassate le bandiere e non si è cantato.

C’è anche una buona notizia per i tifosi che raggiungeranno Bergamo. La caparbietà e la determinazione di un giovane tifoso hanno permesso a tutti di ricevere un rimborso sul prezzo del biglietto. Grazie ad un giovane studente di Giurisprudenza il biglietto del settore è passato dai 35 €, come comunicato ufficialmente dalla società orobica, ai 30€. Il prezzo è stato corretto perchè lo stesso settore per i tifosi di casa ha quel costo, la società bergamasca non ha potuto far altro che ammettere l’errore e riproporre il prezzo corretto.