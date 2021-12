Calciomercato Roma, addio e beffa a gennaio | “Lo voleva Mourinho”

Calciomercato Roma, interessanti aggiornamenti e retroscena arrivano dalla Spagna e non solo. Queste le novità più importanti.

I capitolini sono attesi da settimane molto impegnative sia da un punto di vista del mercato che del campionato. Dopo la vittoria con lo Spezia, Abraham e colleghi sono frattanto attesi dai 180 minuti non semplicissimi contro Atalanta e Sampdoria.

Agguantati i tre punti contro i liguri grazie ai gol dei due difensori centrali, Mourinho e adepti si raduneranno domani in quel di Trigoria per ben preparare la non poco ostica trasferta di Bergamo. Non diversamente, prosegue anche il lavoro ai piani alti di Trigoria e destinato ad avere un impatto non indifferente sulle strategie del club e, forse, sull’andamento della squadra in campionato.

Pur ammettendo di non potersi aspettare grandi colpi, lo Special One non ha escluso in nessun modo la possibilità di abbracciare nuovi arrivi. Gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come Pinto sia molto attivo per acuire le risorse dello scacchiere nella zona offensiva, laddove si potrebbe assistere a non proprio inattesi addii nelle due prossime sessioni.

Intanto, riportiamo l’aggiornamento di AS, noto portale iberico, unitamente al retroscena diffuso in Turchia dal portale Gazetevatan.

LEGGI ANCHE: Roma, non solo Smalling | Altra grana per Mourinho

Calciomercato Roma, Simeona beffa Mourinho: le ultime da Spagna e Turchia

Stando alla fonte balcanica, infatti, oltre al grande rimpianto Harry Kane, di cui dettovi qualche giorno fa, ci sarebbe un altro elemento che Mourinho parrebbe aver chiesto alla dirigenza negli scorsi mesi. Ci riferiamo a Kerem Akturkoglu, tra i talenti più interessanti del Galatasaray che, nell’ottica del mister portoghese, avrebbe potuto garantire un apporto non indifferente alla zona offensiva.

Stando a quanto giungente dal mondo mediatico spagnolo, però, dopo la fumata grigia degli scorsi mesi, Kerem sarebbe molto vicino alla firma con l’Atletico Madrid. E chissà che non possa trattarsi di uno di quei treni che passano una volta sola e destinati a lasciare un mero e lungo rimpianto.