Roma, spavento in curva: Tommaso migliora | La promessa di Mou

Roma, le condizioni di Tommaso dopo lo spavento di ieri sono in miglioramento: e intanto, spunta la promessa di Mou.

Nella vittoria rimediata dalla Roma contro lo Spezia, a destare preoccupazioni sono state soprattutto le condizioni del giovane Tommaso, che ha accusato un malore pochi minuti dopo il fischio d’inizio.

Portato subito all’ospedale “Gemelli” per ulteriori controlli, stando alle indiscrezioni che trapelano nelle ultime ore sarebbe in netto miglioramento, anche se ancora sedato. Lo spavento è stato grande e non solo per i tifosi, che non a caso dal 30′ hanno smesso di incitare i propri beniamini come segno di solidarietà nei confronti del 23 enne. La notizia ha infatti “colpito” anche i calciatori, con Tammy Abraham che ad esempio subito dopo il fischio finale ha postato una Instagram story nella quale ha espresso tutta la sua vicinanza al ragazzo. Anche José Mourinho, nelle dichiarazioni post-gara, ha colto l’occasione per incoraggiare il giovane, a cui ha fatto una promessa speciale.

Roma, la vicinanza di Mourinho al giovane Tommaso: la promessa dello Special One

Sui canali ufficiali del club capitolino, lo Special One ha infatti dedicato un pensiero speciale a Tommaso. Ecco le parole del tecnico: “Ho capito solo alla fine del match la questione del malore del tifoso, speriamo vada tutta bene: in quel caso, se mi dà l’indirizzo gli invio la mia giacca, in maniera tale da poterla avere con sé quando ritornerà all’Olimpico con questo freddo.”

Anche Mourinho ha dunque fatto sentire la sua vicinanza, in un momento così difficile per Tommaso: il peggio sembra essere ormai alle spalle, ma la speranza di tutti è che le sue condizioni possano migliorare ancora nel corso delle prossime ore. Vi terremo aggiornati.