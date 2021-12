Calciomercato Roma, niente svolta e addio a gennaio | Pinto osserva

In vista del calciomercato di gennaio, Tiago Pinto continua a seguire diverse piste per rinforzare la rosa di José Mourinho.

La vittoria di giovedì, combinata al passo falso del Bodo Glimt, permette alla Roma di affrontare con serenità la giornata di oggi. I giallorossi, infatti, non saranno tra le squadre interessate al sorteggio per gli accoppiamenti negli spareggi che precederanno gli ottavi di Confrence League. Il primo posto nel girone, infatti, qualifica la Roma direttamente al turno successivo. Un bel risultato che dà fiducia e che, soprattutto, permetterà alla squadra di Mourinho di risparmiare qualche energia.

Non un fattore da poco, in una stagione fitta di impegni come questa. L’ambizione dell’allenatore, come noto, è di cercare di portare più avanti possibile l’impegno europeo e due match in meno nell’economia di una squadra come la Roma possono aiutare a distribuire al meglio le forze. Certo, la speranza di Mourinho è anche che a febbraio, quando le competizioni europee ripartiranno, la Roma possa avere a disposizione qualche elemento in più grazie al calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, addio a gennaio più vicino | Pinto osserva

In questo senso l’allenatore ha parlato in modo chiaro rispetto alle esigenze più impellenti per il club. Il tecnico portoghese vuole una rosa più equilibrata, con un gap meno marcato tra il gruppo di titolari e le loro riserve.Priorità assoluta, dunque, a innesti che possano rinforzare il centrocampo e la difesa. Nel reparto arretrato la posizione più urgente è quella di vice Karsdorp. Se sulla fascia sinistra l’imminente rientro di Spinazzola fa ben sperare per il futuro, a destra l’olandese non ha un alter ego all’altezza. Per quel che riguarda il centrocampo, le bocciature di Villar e Diawara rendono la coperta di Mourinho terribilmente corta. Per questo Tiago Pinto segue diversi profili a livello internazionale.

Uno dei nomi presenti nella lista del General Manager è quello di Riqui Puig. Il talento del Barcellona sperava che l’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana potesse dare una svolta alla sua stagione. Speranze che sono rimaste tali, visto che ad oggi Puig è l’unico elemento della rosa del Barça a non essere mai stato schierato titolare dall’allenatore spagnolo. Appena tre presenze, per un totale di 83 minuti, che sembrano confermare la volontà del Barcellona di cedere il giocatore già a gennaio. L’opportunità, quindi, potrebbe essere ghiotta: nonostante la giovane età, Puig ha esperienza e qualità che potrebbero far comodo a José Mourinho nel prosieguo della stagione e il Barcellona potrebbe prendere in considerazione l’idea di far partire il ragazzo in prestito.