Calciomercato Roma, gerarchie ribaltate | Doppio addio immediato

Calciomercato Roma, le gerarchie sono state completamente ribaltate: il doppio addio a gennaio appare certo. Mourinho ha deciso

In pochi mesi molto, se non tutto, è cambiato dentro la Roma. Sì, perché le gerarchie sono state completamente ribaltate dal campo. E da José Mourinho, che ne ha fatti fuori parecchi in questa sua prima parte di esperienza dentro Trigoria. Lo Special One, con le sue scelte, ha mandato dei chiari, chiarissimi segnali, alla società. Che Tiago Pinto, evidentemente, ha colto.

E secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, il doppio addio, a gennaio, appare davvero certo. E rispetto a quello che all’inizio della stagione era preventivabile, cambiano in maniera improvvisa, e quasi inaspettata, anche i nomi. Sì, lo Special One ha stravolto tutto.

Calciomercato Roma, c’è il doppio addio

Tiago Pinto è all’opera, come ben si sa, per cercare di cedere quei calciatori in esubero che non rientrano più nei piani tecnici dell’allenatore della Roma. Il general manager portoghese sta cercando di cedere Diawara – che guadagna anche due milioni di euro – e Villar, che ha degli estimatori, il Valencia su tutti, in Spagna. Sono loro due quelli con le valigie in mano. Quasi chiuse, anche. Visto che difficilmente li vedremo in campo in questi ultimi impegni dell’anno solare.

E chi rimane? Non ci sono dubbi nemmeno su questo. Sia Bove che Darboe hanno fatto il “colpaccio”, scavalcano i due più esperti, e rimarranno all’interno della rosa giallorossa. Pochi dubbi, insomma, anche su questo.