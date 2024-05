Calciomercato Roma, tutto deciso: scatta il rinnovo

Calciomercato Roma, tutto deciso: il club pronto a fargli firmare il rinnovo di contratto con aumento di stipendio. Ecco la situazione che si sta creando proprio in questi giorni

Per quella che è la durata dell’accordo non ci sarebbe fretta: il suo contratto con la Roma scade nel 2027. Però, c’è da dire, che adesso essendo diventato il titolare allora qualcosa sotto l’aspetto economico meriterebbe. E allungare ancora di più la stretta di mano è un obiettivo del club giallorosso.

Si è meritato la fiducia di Daniele De Rossi che lo ha scelto subito come titolare con delle prestazioni di altissimo livello che hanno fatto capire, pure, che forse era il caso di stravolgere prima le gerarchie. Mourinho prima dell’esonero lo aveva fatto – però proprio nella sua ultima uscita in giallorosso – e i tifosi, dopo le prestazioni di Rui Patricio tutt’altro che sicure, gli avevano contestato anche questa decisione. Poi il cambio totale, con DDR che ha puntato su Svilar che lo ha ripagato con delle parate davvero importanti. Se la Roma, ad esempio, è stata in corsa fino al recupero in quel di Leverkusen, grossa parte del merito va al portiere che Pinto ha preso a zero dal Benfica.

Calciomercato Roma, Svilar verso il rinnovo

Secondo le informazioni che sono state infatti riportate da calciomercato.com, dopo questa seconda parte di stagione davvero strepitosa, la Roma starebbe pensando al rinnovo contrattuale di Mile Svilar, ovviamente con un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Anche se questa cosa non viene sottolineata però va di conseguenza.

Certo, c’è da dire che davanti ad un’offerta di 30milioni di euro, che sarebbe tutta plusvalenza, il club potrebbe anche decidere di cedere il giocatore per prendere un altro estremo difensore che possa garantire una certa affidabilità. E di nomi sotto questo aspetto nel corso dei mesi passati ne sono girati tanti. Vedremo. Ma intanto una decisione è stata presa, o quasi.