Infortunio Dybala, la Roma è tornata subito in campo per iniziare a preparare il penultimo impegno della stagione in casa contro il Genoa. Ecco la situazione sulla Joya

Dopo la sconfitta di ieri a Bergamo, la Roma di Daniele De Rossi ha iniziato quest’oggi a preparare la sfida contro il Genoa in programma domenica sera all’Olimpico. I giallorossi, come sappiamo, e purtroppo, non sono più padroni del proprio destino e quindi oltre a vincere le proprie di partite devono sperare in un paio di cose.

Per andare in Champions attraverso il quinto posto in classifica serve che la squadra di Gasperini perda tutte le partite che le sono rimaste da qui alla fine della stagione. I tre match visto che di mezzo c’è anche la gara contro la Fiorentina che verrà recuperata alla fine dell’anno. Oppure sperare che la Dea vinca l’Europa League e non chiuda tra le prime quattro. Sì, perché se i bergamaschi riuscissero a vincere le tre gare rimanenti allora chiuderebbero almeno tra le prime quattro, e quindi non si libererebbe il sesto posto per le italiane nella massima competizione europea.

Infortunio Dybala, le ultime da Trigoria

Non è tempo di calcoli, ovviamente. Il tempo adesso è solamente quello di pensare al campo e vincere contro Genoa – che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato – e Empoli, all’ultima giornata, con la squadra di Nicola che invece dovrà lottare ancora per la salvezza. E non è un impegno semplice.

In tutto questo il gruppo oggi è tornato a lavoro a Trigoria. Defaticante per chi ieri è sceso in campo, il resto ha lavorato dentro il terreno di gioco del Fulvio Bernardini. Non arrivano, infine, delle buone notizie per quanto riguarda Paulo Dybala: anche oggi l’argentino non s’è visto con i compagni dopo il problema muscolare che lo ha fatto saltare sia la gara contro il Leverkusen sia quella di ieri. C’è tempo fino a domenica, ma un poco di apprensione c’è, eccome.