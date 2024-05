Nuova panchina in Serie A dopo l’esonero: l’accordo ribalta Allegri

Dopo la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’addio di Allegri alla Juventus è sempre più vicino. Nuova opzione a sorpresa

Manca ormai solo l’ufficialità, che dovrebbe materializzarsi nei giorni immediatamente successivi alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Salvo clamorosi colpi di scena, Max Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus nella prossima stagione.

Indiscrezioni, voci di corridoio, contatti diretti e smentite di rito hanno contrassegnato la seconda parte della stagione della Juventus, caratterizzata da un’involuzione per certi aspetti senza precedenti. I 15 punti conquistati nelle ultime 15 gare di campionato ne sono una testimonianza tangibile. Tuttavia, se l’addio di Allegri alla “Vecchia Signora” sembra essere ormai fuori discussione, molto più complesso risulta capire quale sarà il futuro del tecnico livornese. Sotto contratto con la Juventus fino al 2025, Allegri è stato accostato ad altre panchine di Serie A, ma in modo non troppo convinto.

Da Allegri ad Italiano, Fedele svela: “Il tecnico della Juve sarebbe un’ottima soluzione”

Uno dei club nella cui orbita sembrava poter rientrare Allegri, ad esempio, è il Napoli, che continua a sognare Conte ma vaglia con attenzione anche i profili di Italiano e Pioli. Intervenuto nel corso della diretta di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, l’ex agente Enrico Fedele si è espresso in questi termini sulle nuove possibili mosse del patron Aurelio De Laurentiis:

“Ritorno di Sarri possibile? Non sia mai! Si tratta di un allenatore troppo integralista. Garcia non è riuscito a mantenere il pugno fermo con i calciatori. Mazzarri ha sbagliato nel momento in cui non ha imposto il suo modo di giocare. Allegri pista percorribile? Per me sarebbe un’ottima soluzione. Ha vinto sei Scudetti ed è riuscito sempre a centrare le Coppe avendo a disposizione calciatori giovani.”

In realtà, le chances che si possa concretizzare il clamoroso binomio Napoli-Allegri sono ridotte al lumicino. Stando a quanto evidenziato da Il Mattino, il nuovo DS Azzuro, Giovanni Manna, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Vincenzo Italiano. Staremo a vedere cosa succederà. La sensazione, comunque, è che Conte e Pioli non siano affatto tagliati fuori.