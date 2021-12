Non solo Stadio Olimpico, la Roma fa il tutto esaurito per il primo derby

Per la prima volta si affrontano le due squadre in una cornice di pubblico da tutto esaurito.

Sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. E’ questo il ruolino di marcia della Roma Femminile in queste prime dieci giornate del massimo campionato italiano di calcio. La compagine di Alessandro Spugna è attesa domani per il primo derby storico della capitale.

Alle ore 12:30 allo Stadio Tre Fontane andrà in scena il primo derby femminile tra la Roma e la Lazio. Da una parte le giallorosse che sono a caccia di punti importanti per rimanere nel treno Europa nelle prime posizioni (in Champions League vanno le prime due classificate), avendo davanti Inter, Sassuolo e Juventus. Dall’altra, invece, la squadra di Massimiliano Catini, penultima in classifica.

Sold out anche per la Roma Femminile

Le giocatrici biancocelesti hanno ottenuto il primo successo sabato scorso dopo nove sconfitte nelle prime nove giornate, battendo di misura il Verona scavalcato. Per la sfida di domani però ci sarà un altro sold out, questa volta non riguarda lo Stadio Olimpico e non riguarda la prima squadra maschile, ma bensì quella femminile.

“Il primo Derby è storico, c’è la tensione giusta. Mi dicono che ci si va verso il sold-out, perciò ci sarà una bella cornice di pubblico che ci spingerà a fare una grande partita”, ha detto il mister Alessandro Spugna. Per la Roma tornano a disposizione Corelli, Di Guglielmo e Greggi, ma non ci sarà ancora il capitano Bartoli, che rientrerà in gruppo la prossima settimana.