Calciomercato Roma, i tifosi dalla sua parte | Cambia il suo futuro

La stagione della Roma era inziata molto bene, con un andamento positivo ma adesso la situazione è cambiata anche per qualche giocatore.

I giallorossi di José Mourinho occupano al momento, a tre giornate dal termine del girone di andata, la settima posizione nella classifica di Serie A, dopo aver ottenuto il primato nel Girone C di UEFA Conference League proprio all’ultima giornata, sfruttando il passo falso del Bodo/Glimt contro lo Zorya.

Chi in questi mesi ha cambiato, dai giocatori al modulo, è proprio l’allenatore portoghese, che potrebbe aver trovato un punto di svolta dall’ultima vittoria contro il CSKA Sofia, seppur una prestazione deludente nel secondo tempo. Infatti lo Special One aveva schierato dal primo minuto Borja Mayoral, in coppia con Tammy Abraham, nel modulo ormai confermato con la difesa a tre. Anche il suo predecessore Paulo Fonseca aveva ad un certo punto tolto il modulo con la difesa a quattro e puntato su quello a tre.

Calciomercato Roma, cambia lo scenario in attacco

Così ha fatto Mourinho, che va detto fino a giovedì scorso aveva utilizzato l’attaccante spagnolo solamente per 114 minuti. Sono 68 invece quelli disputati dal giocatore di proprietà del Real Madrid (la Roma ha il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro) nella sfida di giovedì. Nove presente, una rete e un assist per colui che con la maglia capitolina ha sempre avuto una percentuale di realizzazione molto alta.

I tifosi della Roma, nella maggior parte, sono sempre stati al suo fianco. Mourinho non ha saputo gestirlo al meglio, preferendogli spesso e volentieri Eldor Shomurodov. Ed è proprio qui che vogliamo arrivare. Le prestazioni dell’uzbeko, prelevato dal Genoa per 17.5 milioni di euro più 2.5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, non sono state convincenti. Il portoghese ha sempre affermato di volere tre punte in rosa per gestire l’attacco al meglio in tutte le competizioni, e a questo punto non solo non è escluso che Mayoral parta, ma che superi Shomurodov e che a sua volta quest’ultimo possa diventare la terza scelta, a partire già da lunedì sera contro lo Spezia.