Calciomercato Roma, accordo raggiunto | Va in Ligue 1

Accordo trovato tra i due club e nella prossima sessione di calciomercato finirà nel massimo campionato francese.

Il general manager giallorosso vorrà accontentare le richieste dello Special One, per far proseguire al meglio il progetto sposato dall’allenatore portoghese lo scorso maggio, un progetto di lunga durata, in una situazione dove José Mourinho non si è mai trovato.

Lo Special One fin qui nella sua carriera, eccezion fatta per il Porto, si è sempre trovato con squadre pronte, con campioni all’interno del rispettivo organico. In questo caso nella capitale, al suo ritorno in Italia dopo aver vinto tutto con l’Inter, si trova davanti ad una vera e propria (ri)costruzione della rosa. Intanto uno degli obiettivi di Tiago Pinto si allontana, direzione Ligue 1.

Calciomercato Roma, sfuma Azmoun

Arriva, infatti, la fumata bianca tra il Lione e Sardar Azmoun, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’. L’attaccante iraniano andrà in scadenza al termine della stagione, e per questo dovrà essere bravo l’OL a trovare un accordo anche con la società russa, la quale ovviamente preferirebbe un piccolo conguaglio piuttosto che perdere a zero il giocatore.

La società francese ha accelerato per il centravanti anche perché perderà Karl Toko Ekambi, Islam Slimani e forse anche Tino Kadewere, i quali andranno in Coppa d’Africa a gennaio. Contratto di 4 anni e mezzo per Sardar Azmoun, con il fratello del calciatore che assieme alla madre avrebbe già visitato la città. In questa stagione Azmoun ha realizzato 10 gol e 4 assist in 21 presenze.