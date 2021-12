Calciomercato Roma, clausola shock | Sfida a Juve e Milan

Il calciomercato è ormai alle porte e la Roma dovrà investire nuovamente soldi per rinforzare la rosa.

La squadra giallorossa chiuderà il diciassettesimo turno di Serie A nella sfida di lunedì sera contro lo Spezia. Ritorneranno anche quelli che nell’ultima giornata erano squalificati, tra i quali Rick Karsdorp.

José Mourinho in questi mesi – e sarà così almeno fino a gennaio – ha fatto fare gli straordinari al terzino olandese, che è completamente un altro giocatore rispetto a quello visto i primi due anni nella capitale. Quest’anno il classe ’95, che lo scorso marzo ha rinnovato con la Roma fino al 30 giugno 2025, sta avendo anche un’ottima continuità di rendimento. In quel reparto la Roma in rosa avrebbe ancora due giocatori a disposizione, dopo la mancata considerazione di Alessandro Florenzi in estate.

Calciomercato Roma, caccia al terzino

Come terzini destri ci sono ancora Bryan Reynolds e Davide Santon. Se per quest’ultimo però le cose sono ormai chiare da mesi, non essendo più un giocatore di prima squadra, ma un esubero, il giovane statunitense deve ancora imparare molto e non è pronto. Per questo Tiago Pinto è da tempo a caccia di un nuovo esterno destro, ma per adesso solo tanti nomi in ballo, nulla di concreto.

Un nome che piace è quello di Vanderson, brasiliano classe 2001 di proprietà del Gremio. La squadra brasiliana è stata retrocessa in Serie B proprio ieri e dovrà lasciare andare il gioiellino. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, il giocatore è seguito in Italia da Juventus e Milan, ma anche dal Monaco in Francia. Il club che però sembra aver fatto più passi avanti, con un’offerta ufficiale, è il Brentford. Il terzino destro ha una clausola da 100 milioni di euro, ma la sua valutazione si aggira sui 12-15.