Mercato bloccato e addio Lukaku: terremoto Roma

Conti in rosso, penalizzazione e possibile stop al mercato: per la big potrebbe essere una mazzata durissima. Ecco lo scenario che si sta sviluppando

Penalizzazione in arrivo e probabilmente anche lo stop del mercato. Insomma, il momento potrebbe essere nerissimo per una big del calcio europeo, soprattutto se dovesse essere confermato il metro di giudizio che ha coinvolto anche altre squadre durante questa stagione. Insomma, se la legge è uguale per tutti anche i londinesi si potrebbero ritrovare con la decurtazione di punti in classifica.

Ne sono convinti quelli di FootballInsider247, che parlando appunto del Chelsea e sottolineano come, anche il club, si aspetti una riduzioni di punti nel corso della prossima stagione. Anche perché Everton e Nottingham hanno passato questa situazione, e siccome il Fair Play Finanziario è una tagliola che colpisce tutti, allora le cose potrebbero andare realmente in questo modo.

Il Chelsea rischia grosso

Il Chelsea, per rendere l’idea, oltre ad aver speso cifre folli nel corso degli ultimi due anni, vale a dire da quando ha cambiato proprietà, ha registrato nell’esercizio finanziario 2022-2023 una perdita di 90milioni di sterline, e quindi decisamente non in linea con quelle che sono le regole della Premier League che ha deciso di aprire un’inchiesta.

Al massimo, per un periodo di tre anni, le perdite di un club del campionato inglese non possono superare 105milioni di sterline, e diciamo che il passo è ormai tracciato e possibilità di venirne a capo in tempi brevi non ce ne sono. Il Chelsea, come vi abbiamo raccontato un poco di tempo fa, potrebbe evitare forse la penalizzazione piazzando almeno 100milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Ma è una situazione assai difficile, complicata da raggiungere e non poco. Insomma, al di là della Manica sono tutti convinti che una penalizzazione potrebbe arrivare. E forse anche uno stop al mercato. Vedremo. E guarda comunque con attenzione a quello che potrebbe succedere anche la Roma: perché nel caso al Chelsea non venisse data la possibilità di fare acquisti, allora i Blues si potrebbero tenere Lukaku.