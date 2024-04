Nuovo allenatore e Pellegrini: l'accordo con la. big spaventa la Roma

Autore di una seconda parte di stagione ad alti livelli, Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino di una big europea

L’annuncio del rinnovo contrattuale di Daniele De Rossi ha cancellato il nome della Roma dagli iscritti all’estivo valzer degli allenatori. A meno di clamorosi colpi di scena, Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Thiago Motta, Francesco Calzona e Vincenzo italiano lasceranno i propri club a fine stagione, infiammando il mercato delle panchine in Italia e all’estero.

Caduto sotto i colpi dei giallorossi, il tecnico rossonero verrà con ogni probabilità sostituito da un allenatore straniero (Lopetegui è in pole assoluta), mentre il tecnico del Bologna è il candidato scelto per la Juve e da cristiano Giuntoli. Come sempre l’arrivo di una nuova guida tecnica indirizzerà anche le scelte di calcio mercato dei club interessati dalle rivoluzioni in panchina.

Nuovo allenatore e Pellegrini: la big spaventa la Roma

Nonostante la mancata partecipazione al ballo di fine anno, la Roma potrebbe essere coinvolta in maniera indiretta. Come è noto, il Liverpool ha scelto Arne Slot per sostituire Jürgen Klopp. Dopo aver raggiunto quella con l’allenatore olandese, i Reds hanno trovato l’intesa anche con il Feyenoord sul pagamento della clausola rescissoria. Il 45enne olandese ha sin da subito spostato il progetto del club inglese e ha le idee chiare in merito al calciomercato.

Per quanto riguarda il centrocampo, uno dei nomi che figura nella lista di Slot è quello di Lorenzo Pellegrini. Nelle tante sfide affrontate tra Conference ed Europa League, il quasi ex tecnico del Feyenoord ha avuto modo di apprezzare le qualità del capitano giallorosso, elogiato anche pubblicamente dopo la recente eliminazione dagli spareggi di Europa League. Ad oggi, ovviamente, la Roma può ancora dormire sonni tranquilli, ma qualora il Liverpool dovesse presentarsi in futuro con un’offerta importante, gli scenari potrebbero cambiare, anche se la priorità del sette giallorosso resta sempre quella di emulare il percorso di Totti e De Rossi nella capitale.