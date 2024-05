Gran ritorno Conte-Lukaku, chiamata prima del big match

Gran ritorno Conte-Lukaku, c’è stata già la chiamata: ecco cosa sta succedendo in prossimità di un calciomercato destinato a infuocarsi.

Tante questioni andranno affrontate in casa Roma nel corso dei prossimi gironi e settimane, con la squadra di De Rossi ora come ora attesa da una serie di impegni e incroci che grande impatto potrebbero avere ai fini di un apparecchiamento stagionale da catalizzare, questa volta sin da principio, con mister Daniele.

Confermato anche per il prossimo campionato, si attendono ora novità circa il contorno lavorativo che contraddistinguerà Trigoria a fine campionato, quando Friedkin e adepti potranno ponderare una pluralità di scelte di varia natura, relative alla squadra e non solo. Qualsivoglia ponderazione, infatti, dovrà comunque essere preceduta dalla disambiguazione definitiva sulla posizione del nuovo direttore sportivo, il cui profilo non è ad oggi ufficialmente noto, ma dalle cui scelte, anche in base ai piazzamenti e i consequenziali introiti economici, dipenderà la nascita e la formazione della Roma che verrà.

Calciomercato Roma, gran ritorno Lukaku-Conte: c’è stata la chiamata

Tanto, dunque, il lavoro da fare, con la priorità che resta, adesso, il terreno di gioco, prima che si entri nel vivo di un calciomercato che, in casa Roma come da tante altre parti, importantissime modifiche potrebbe apportare. Questo, a maggior ragione se si pensa ai margini di intervento e lo status di perfettibilità di una squadra rivelatasi importante ma, appunto, migliorabile da molteplici punti di vista.

Nel novero di valutazioni, ad ogni modo, resta anche lo scenario Lukaku, la cui posizione è da tempo nota: per restare alla Roma, servirà non solo un sacrificio in termini di ingaggio personale da parte del giocatore, ma anche un importante passo incontro agli stessi giallorossi da parte di un Chelsea che continua a valutare circa 40 milioni di euro il numero 90.

Al di là delle avances arabe, una grande discriminante potrebbe essere, poi, rappresentata dall’evoluzione professionale di Antonio Conte, non ancora chiara ma circa la quale pare quantomeno prevedibile una possibilità di ritorno in Italia. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Attilio Malena, che riferisce di una recente chiacchierata di cortesia tra il centravanti della Roma e il mister leccese.

Situazione in pieno svolgimento e lungi dalla chiarezza definitiva, al netto dell’esplicitata posizione di Conte, che avrebbe evidenziato di voler tornare a lavorare con Big Rom. Seguiranno aggiornamenti.