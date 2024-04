Infortunio UFFICIALE, c’è la lesione: salta la Roma

Infortunio ufficiale, c’è la lesione. Oggi ha svolto terapie e quindi non ci sarà domani per la sfida contro la Roma al Maradona. Ecco di chi parliamo

Dopo la meravigliosa vittoria di Udine la Roma sta preparando la gara contro il Napoli di domani alle 18 al Maradona. Una gara che vale moltissimo per la qualificazione alla prossima Champions League, una gara che mette in palio dei punti pesantissimi.

E se la Roma ancora non ha pubblicato sul proprio sito le foto consuete della seduta a Trigoria dalle quali ci si possono tirare fuori delle informazioni su chi si è allenato o meno, è invece online da pochi minuti il report del Napoli che mette in evidenza un paio di notizie importanti. Un infortunio dell’ultim’ora mette uno dei titolari fuori dalla gara di domani.

Infortunio ufficiale per Zielinski, salta la Roma

“Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Terapie per Gollini”. Si legge questo nella nota azzurra, che rivela anche come Olivera è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni quindi quasi sicuramente verrà convocato per il match di domani sera.

Non ci dovrebbe essere quindi Zielinski. Anzi, diciamo che il condizionale si potrebbe proprio levare visto che parliamo di una lesione e quindi non c’è nessuna possibilità di essere in campo nel match contro la Roma. Calzona quindi dovrà cambiare uomini in mezzo al campo, visto che il centrocampista polacco – che lascerà il Napoli alla fine della stagione – dopo un periodo passato a guardare era tornato nelle rotazioni.