Calciomercato Roma, nuovo assalto al Tottenham | “Ha impressionato Mourinho”

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra riferiscono di un vivido interesse di José Mourinho per un calciatore conosciuto durante la sua recente esperienza al Tottenham.

Tra le fila degli Spurs, l’avventura dello Special One non è stata di certo tra le più felici della sua carriera. A evidenziarlo le problematiche nate non solo a livello tattico ma anche all’interno dello spogliatoio.

Ciò ha portato, tra il grande entusiasmo generale, a maturare posizioni di leggero scetticismo la scorsa estate, quando il club giallorosso annunciò contro ogni pronostico il nome del nuovo mister. In una fase abbastanza delicata della stagione come questa, quindi, non mancano i commenti di chi accusi José di aver vissuto un cambiamento relativo all’approccio con i giocatori, sovente presi di mira anche mediaticamente in questi suoi primi mesi all’ombra del Colosseo.

L’ultimo trascorso londinese ha però comunque permesso lui di mantenere ottimi rapporti con diversi elementi. In questa direzione va, quindi, l’indiscrezione di cui dettovi ieri e, secondo la quale Mourinho avrebbe tentato di ingaggiare uno degli ultimi attaccanti da lui allenati in Inghilterra.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, a gennaio lo regalano | Tutti i dettagli

Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Oluwayemi

Stando alle ultime notizie giunte da oltremanica, ci sono però interessanti aggiornamenti da riferire circa l’anelito del mister di rinforzare la squadra con elementi che abbia avuto già modo di conoscere da vicino. In particolare, avrebbe messo gli occhi su Joshua Oluwayemi, portiere ventenne del Tottenham destinato a lasciare il club già a gennaio o il prossimo giugno, liberandosi a zero. Tramite il suo canale “Lilywhite Rose”, il giornalista britannico John Wenham ha evidenziato come la Roma sia tra le più interessate a questo profilo.

Nonostante la giovane età, ha già ottenuto la convocazione dalla nazionale nigeriana e ha collezionato 8 presenze prima di essere relegato in panchin con la squadra B, non appena i rumors circa il suo futuro abbiano iniziato a infittirsi. Joshua ha molto impressionato Mourinho ai tempi del Tottemham e, attualmente, il suo nome sarebbe in pole position per garantire una valida e di prospettiva alternativa a Rui Patricio.